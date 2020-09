Viên Băng Nghiên vẫn bị "soi" diễn xuất chưa tới dù "Lưu ly mỹ nhân sát" đã thành công vang dội

Viên Băng Nghiên là một cái tên còn khá mới trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Từ một nữ diễn viên còn đang loay hoay tìm chỗ đứng, cái tên Viên Băng Nghiên đã nổi đình nổi đám sau thành công của phim "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" . Thế nhưng diễn xuất của cô nàng trong bom tấn cổ trang này vẫn còn là chủ đề tranh cãi khắp mạng xã hội bởi một bộ phận khán giả cho rằng diễn xuất của Viên Băng Nghiên vẫn chưa tới. Đặc biệt là ở những cảnh khóc, dù Viên Băng Nghiên đã cố hết sức "nặn" nước mắt nhưng vẫn không đủ để làm hài lòng khán giả.

Tổng hợp những cảnh khóc "thiếu" nước mắt của Viên Băng Nghiên

Trước những chỉ trích tới từ cộng đồng mạng, studio của Viên Băng Nghiên đã có màn đáp trả mạnh tay bằng cách tung video cảnh phim gốc lên Weibo. Video này đã ghi lại cảnh khóc gây tranh cãi cho thấy diễn xuất gốc của Viên Băng Nghiên khi không có người lồng tiếng. Bài đăng này có ngụ ý rằng, biểu cảm của Viên Băng Nghiên khá ổn, vậy vấn đề phải chăng nằm ở diễn viên lồng tiếng?

Bài đăng kèm clip diễn xuất gốc của Viên Băng Nghiên

Người lồng tiếng cho nữ chính "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" là Cao Thi Ngữ, nhân vật có tiếng trong giới với nhiều sản phẩm đình đám. Cô đã từng có kinh nghiệm lồng tiếng cho Địch Lệ Nhiệt Ba trong "Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư".

Điều này vô tình gây ra một "cuộc chiến online" giữa fan của Viên Băng Nghiên và Cao Thi Ngữ. Họ thi nhau chia sẻ clip gốc này và chỉ trích Cao Thi Ngữ khi cho rằng, cô chính là người đã phá hỏng phần thể hiện của Viên Băng Nghiên.

Nếu fan Trung chọn cách ra sức bảo vệ bất chấp tất cả thì mọt phim Việt lại có cái nhìn "khách quan" hơn một chút. Cộng đồng mạng Việt cho rằng Viên Băng Nghiên bị chỉ trích là do diễn xuất cảnh khóc nhưng lại thiếu nước mắt rơi chứ không phải hoàn toàn do diễn viên lồng tiếng. Nhiều ý kiến còn nhận định diễn viên lồng tiếng đã “cứu” nữ chính ở cảnh khóc này khi biểu đạt cảm xúc sâu sắc hơn bản gốc.

Fan Việt vẫn không thấy thỏa đáng với bài đăng chứng minh

Thế nhưng nếu nhìn toàn cảnh hơn thì ngoài cảnh khóc chưa tới, Viên Băng Nghiên đã rất nỗ lực truyền tải tốt nhất nội tâm nhân vật Toàn Cơ. Mới đây trích đoạn cảnh hôn giữa hai nhân vật Toàn Cơ và Tư Phượng lộ ra cho thấy rõ cả hai diễn viên rất có thực lực khi xuất sắc hoàn thành một cảnh quay dài tới 8 tiếng mà biểu cảm cũng như chemistry đều rất tốt.

Cảnh tình cảm giữa Toàn Cơ - Tư Phượng được đánh giá cao

