Viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma bị khách hàng tố nhiều hoạt động bất minh

Tư vấn một đằng làm một nẻo

Chị N.M (ở TP.HCM) vừa gửi đơn lên Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ những dấu hiệu bất minh tại Viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma (531C Cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10). Theo đó, Sở Y tế đã tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng với nội dung: Khách hàng cho rằng TMV này đã phẫu thuật hỏng mũi, phủ nhận trách nhiệm giải quyết.

Công dân cũng đề nghị Sở Y tế kiểm tra giấy phép hoạt động, giấy phép quảng cáo và danh sách bác sỹ đăng ký hành nghề tại TMV Plasma.

Trong đơn phản ánh gửi đến Sức khoẻ Cộng đồng, chị N.M (TP. HCM) cũng cho biết, qua xem quảng cáo trên Facebook về ca cắt sửa mí hỏng thay đổi ngoạn mục nhờ bàn tay bác sĩ Nguyễn Anh Minh của viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma (531C Cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10) nên chị hết mực tin tưởng.

Theo đơn, sáng ngày 20/12/2019 chị M. đã đến viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma để mua dịch vụ Nâng mũi . Tại đây, người thăm khám mũi cho chị là bác sĩ Nguyễn Anh Minh. Chiều cùng ngày, chị M. được đưa lên bàn phẫu thuật.

“Sau khi thay đồ nằm chờ trong phòng mổ hơn 1 tiếng thì tôi thấy bác sĩ Th. chứ không phải bác sĩ Minh. Lúc đó tôi thắc mắc sao không phải bác sĩ Minh làm mà là bác sĩ Th. thì được trấn an là bác sĩ Th. rất giỏi. Trong ca phẫu thuật bác Th. tiêm thuốc tê khiến tôi đau, tâm trạng hoang mang, lo sợ”- chị M. kể.

Tin nhắn qua lại giữa chị M. và viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma (chị M. cung cấp)

Theo chị M., sau ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng thì chị rời bàn mổ xuống tìm bác sĩ Nguyễn Anh Minh để nói chuyện về việc viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma đã lừa chị khi để bác sĩ Th. nâng mũi mà không phải bác sĩ Minh như lúc thăm khám ban đầu. Tuy nhiên, chị M. không thấy ông Minh đâu.

Cũng theo đơn, ngày thứ 10 chị M. lên lại viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma để tháo nẹp thì thấy mũi có tình trạng nghiêng về bên phải. Lúc này chị M. phàn nàn với y tá thì được cho rằng còn sưng, đừng hoang mang.

Sau đó, về nhà chị M. chờ suốt 1 tháng nhưng thấy tình trạng mũi vẫn lệch. Vì quá lo sợ nên chị M. đã liên tục nhắn tin cho viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma nhưng đều được khuyên rằng đừng quá ám ảnh.

Chị M. viết trong đơn: “Ngày 20/1, tôi lên lại viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma để gặp bác sĩ Minh yêu cầu khám lại mũi. Lúc này bác chỉ dán băng keo sơ vào mũi và kêu tôi đi về chờ thời gian sẽ hết sưng. Sau đó tôi đợi 3 tháng vẫn thấy mũi nghiêng về bên phải và lệch rõ hơn”.

Your browser does not support HTML5 video.

Khi trao đổi qua điện thoại với nhân viên của Plasma, chị M. đã khóc vì quá bức xúc

Chị M. cho biết, cuối tháng 3/2020 chị lại lên viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma để tái khám nhưng người khám mũi cho chị là bác sĩ tên D. Sau khi khám, bác sĩ D. nói sẽ mổ lại mũi cho chị. Vì không tin tưởng vào tay nghề bác sĩ D. nên chị đi về.

“Ngày 22/3 tôi nhắn tin cho nhân viên của viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma yêu cầu cơ sở trả lại một ít phí để đi đến nơi khác sửa lại mũi vì tôi đã mất lòng tin vào tay nghề của các bác sĩ viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma. Nhân viên của cơ sở nhắn lại với tôi rằng sẽ để bác sĩ D. sửa lại mũi cho tôi và tôi không đồng ý”- chị M. kể.

Theo đơn, sau đó chị M. và nhân viên của viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma tiếp tục trao đổi nhưng 2 bên không thống nhất được với nhau. Sau đó, một nhân viên của viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma đã gọi cho chị M. và hứa sẽ trả lại 50 % chi phí nâng mũi, vì quá uất ức nên chị M. đã khóc.

Sử dụng nhân sự không đăng ký hành nghề?

Chị M. cho biết: “Ngày 16/5 tôi đến viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma để giải quyết vụ việc. Tại đây, trao đổi với tôi là bác sĩ Minh. Ông Minh không đồng ý trả 50 % như đã hứa vì cho rằng tôi đã sửa lại mũi ở nơi khác. Trong lúc trao đổi bác sĩ Minh luôn cho rằng mũi tôi không lệch. Quá bức xúc nên tôi nói nếu không giải quyết sẽ đăng bài nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Lúc này nhân viên của ông Minh thách thức rằng “Tuỳ em”.

Kết thúc đơn, chị M. bày tỏ: “Hiện tại tình trạng mũi tôi sau khi thực hiện nâng mũi ở viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma đã phải tốn chi phí để sửa lại ở nơi khác. Tâm trạng rất hoang mang, lo lắng”.

Một quảng cáo tự nhận “thương hiệu làm đẹp uy tín hàng đầu…” tại Fanpage https://www.facebook.com/thammyplasma/



Trong đơn, chị M. cũng đề nghị làm rõ chứng chỉ hành nghề và danh sách các bác sĩ được phép hành nghề ở viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma. Bởi theo chị M. người tư vấn, thăm khám, hứa hẹn sẽ nâng mũi đẹp cho chị là bác sĩ Nguyễn Anh Minh nhưng khi nằm lên bàn mổ thì người làm cho chị là bác sĩ Th., còn người tái khám và hẹn sẽ sửa lại mũi là bác sĩ D.

PV Sức khoẻ Cộng đồng đã liên hệ làm việc với viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma nhưng được thông báo bác sĩ Minh bận. PV đã để lại toàn bộ nội dung như đơn của chị M. ở trên. Người phụ nữ tên Hân tiếp nhận vụ việc và hẹn sẽ sớm trả lời. Tuy nhiên, đến nay viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma chưa có câu trả lời nào.

Tra cứu trên cổng thông tin hoạt động khám chữa bệnh TP HCM, Sức khoẻ Cộng đồng không tìm thấy tên của bác sĩ Th. đăng ký hành nghề tại viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma. Liên quan đến những nội dung trong đơn về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của viện phẫu thuật thẩm mỹ Plasma cũng đang được PV cung cấp cho Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra, xử lý.

Sức khoẻ Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

Phi Yến