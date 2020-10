Giang Quân khóc ngất vì bị 'đá': Phim Đường Mật đã đến lúc ngược thật rồi!

Dù đã đi được quá nửa chặng đường, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương vẫn giữ được sức hút với đông đảo khán giả nhờ mạch phim logic cùng diễn xuất ấn tượng của các diễn viên. Đặc biệt, phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) chính là điều khiến khán giả ấn tượng nhất.

Sau một thời gian dài rải mật khắp chốn, cặp đôi Viên Soái và Giang Quân đã chính thức đến giai đoạn 'ngược luyến tàn tâm' bởi màn chia tay đầy đau khổ và đẫm nước mắt.

Cụ thể, trong tập 27 của Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Viên Soái đã chủ động nói lời chia tay Bạch Lộc dù trước đó cặp đôi vẫn còn vô cùng ngọt ngào. Điều này chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu khiến Giang Quân vừa bất ngờ vừa tức giận. Ngay lập tức, cô đã cho anh một cái tát rồi lập tức bỏ đi.

Sau đó, cô nàng lững thững tới nơi Viên Soái từng tỏ tình rồi bật khóc. Cảm xúc dâng trào khiến cô ngất đi, cũng may Viên Soái có mặt kịp thời đã đỡ được cô nàng.

Thực tế, Viên Soái chia tay Giang Quân không phải vì hết yêu, anh chỉ muốn bảo vệ cô và tiện cho việc điều tra vụ án năm xưa. Bản thân Viên Soái cũng đau khổ vô cùng. Tại nơi thổ lộ, lần trước họ rơi nước mắt vì hạnh phúc thì lần này là bởi chia ly.



Trong một diễn biến khác, Viên Soái đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc điều tra lần này, chính anh và Đỗ Lỗi đã sắp xếp việc bản thân mình bị vu khống nhận hối lộ ở tập 26. Đây là cách Đỗ Lỗi tiếp cận và lấy lòng tin của Lâm Thái Mặc. Đỗ Lỗi làm theo mọi việc ông ta nói, từ viết đơn tố cáo đến thay thế vị trí của Viên Soái. Anh chấp nhận để Giang Quân nghi ngờ và nghĩ xấu về mình.



Giang Quân thì khác, cô vẫn một lòng tin tưởng Viên Soái. Cô phối hợp cùng Kiều Na (Triệu Viên Viên) tìm ra nguyên nhân Viên Soái bị sa thải. Họ phát hiện, lần này Lâm Thái Mặc về MH không phải để tranh chấp chức vị mà do Viên Soái đã tìm được manh mối về vụ án năm xưa. Hai cô nàng cũng biết, Đỗ Lỗi vào vị trí của Viên Soái hiện giờ cũng nằm trong kế hoạch lần này của Viên Soái.

Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ