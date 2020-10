Quá đen cho Bạch Lộc và La Vân Hi: Bình thường không sao hễ ôm hôn tình cảm là bị người khác bắt gặp

được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau thương của cặp thanh mai trúc mã Viên Soái (La Vân Hi) - Giang Quân (Bạch Lộc). Sau 10 năm xa cách, cặp đôi bất ngờ gặp lại, từ những tình huống tréo ngoe đã kéo họ ngày càng gần nhau hơn. Lên sóng ngày 27/9 vừa qua, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương đã nhanh chóng tạo nên sức hút nhờ dàn diễn viên trẻ trung toàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc). Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau thương của cặp thanh mai trúc mã Viên Soái (La Vân Hi) - Giang Quân (Bạch Lộc). Sau 10 năm xa cách, cặp đôi bất ngờ gặp lại, từ những tình huống tréo ngoe đã kéo họ ngày càng gần nhau hơn.

Những phân cảnh ngọt ngào của Viên Soái và Giang Quân chính là điểm thu hút nhất của phim. Cặp đôi thường xuyên rắc 'cẩu lương' cho người xem bằng những màn tương tác hấp dẫn, cảnh ôm hôn hết mình. Tuy nhiên, chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào mà cứ mỗi lần Viên Soái ôm hôn Giang Quân là y như rằng có người thứ 3 xuất hiện.

Đáng chú ý nhất là nụ hôn táo bạo 'kéo quần kéo áo' ngoài hành lang đã được hé lộ từ trước khi lên sóng. Nụ hôn này vô cùng nóng bỏng khi Viên Soái không ngừng áp sát và tấn công bạn gái. Đáng tiếc, đang giây phút cao trào thì cả 2 bị Lý Tiểu Xuyên (Vương Dĩ Luân) phá đám. Đặc biệt, cảnh tượng trên 18+ của cặp đôi còn bị em trai Tiểu Xuyên dùng điện thoại quay lại khiến cả 2 không biết giấu mặt vào đâu.

Trong tập 21, Viên Soái và Giang Quân còn có cảnh khóa môi dưới gầm giường cực hot. Khi đang thân mật, cặp đôi bị gián đoạn đôi chút khi Kiều Na (Triệu Viên Viên) đi ngang qua. Đối phương vừa rời đi, cặp đôi lại tiếp tục nụ hôn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, bóng đèn khác vừa qua thì bóng đèn mới đã tới, Từ Lợi (Tiêu Yến) xuất hiện còn thản nhiên 'chào buổi tối' khi cặp đôi đang hôn say đắm khiến mọi chuyện buộc phải dừng lại.

Rõ là bạn bè thân thiết với nhau, thế nhưng Giang Quân yêu đương không công khai, còn dám dựng chuyện chữa bệnh đau bụng bằng miệng. Dưới sự tra hỏi đầy 'sát khí' của cô bạn Từ Lợi, cuối cùng Giang Quân và Viên Soái đành phải thú thực mọi chuyện.

Tuy nhiên, việc đồng nghiệp, bạn bè hay em trai bắt gặp vẫn chưa kinh khủng bằng phụ huynh. Dù chưa công khai yêu đương nhưng Viên Soái lại rất nóng lòng về gặp mẹ vợ tương lai. Do đó, Giang Quân quyết định đưa anh chàng về nhà với thân phận người quen cũ.

Tối hôm đó, Viên Soái phải ngủ ở ghế sofa nhưng Giang Quân lại mò ra ngủ cùng. Dù đã cẩn thận hẹn 4h sáng để không bị mẹ phát hiện, chẳng hiểu sao vừa hôn xong định về phòng thì bị phụ huynh bắt quả tang. Không còn con đường nào khác, Giang Quân và Viên Soái ngay lập tức phải quỳ xuống khai nhận tất cả.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ