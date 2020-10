Viên Soái (La Vân Hi): Mẫu bạn trai chị em thèm khát trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

Sau hàng loạt các vai diễn tiên hiệp, cổ trang như Dạ Thần Nhuận Ngọc (Hương Mật Tựa Khói Sương), Thượng Quan Thấu (Nguyệt Thượng Trọng Hỏa), lần này La Vân Hi trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương với đề tài đô thị hiện đại.

Ngay từ khi lên sóng ngày 27/9, bộ phim đã lập tức cuốn hút người xem bởi dàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc). Đặc biệt với sự trở lại này, vai diễn Viên Soái của La Vân Hi đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Đặc biệt, với hội chị em theo dõi bộ phim, anh chàng càng ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh bạn trai không chỉ đẹp mà còn nhạy cảm, tinh tế.





Cụ thể, khi thấy Giang Quân bất ngờ bị 'bà dì' ghé thăm, Viên Soái chủ động cởi áo khoác của mình cho cô mặc, cúi xuống buộc giày cho cô. Sau đó, anh còn lấy xe đưa cô về, không ngại đi mua băng vệ sinh, pha trà gừng đường đỏ cho Giang Quân uống.

Hành động tinh tế đến từng chi tiết của Viên Soái khiến bất kỳ cô nàng nào cũng có thể đổ gục. Đặc biệt là cảnh Viên Tổng đi mua băng vệ sinh, vừa hài hước lại mang đến một cảm giác 'bạn trai nhà người ta' khiến chị em ghen tị.

Vốn là bạn thanh mai trúc mã, nhưng sau 10 năm gặp lại do những biến cố gia đình mà Giang Quân từ một cô bé mềm yếu, dễ bị bắt nạt đã trở thành một người con gái mạnh mẽ, độc lập. Bên cạnh đó, 10 năm cũng đủ khiến Viên Soái thay đổi. Anh biết cách mình bắt nạt cô hồi bé để Giang Quân mạnh mẽ hơn đã không còn phù hợp nữa, thay vào đó, anh dành cho cô những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà ấm áp.



Trong công việc, Viên Soái luôn âm thầm theo sát Giang Quân, hỗ trợ và bảo vệ cô khi cần thiết. Đặc biệt, khi biết điện thoại của Giang Quân bị kẻ xấu lấy mất nhằm chiếm dữ liệu quan trọng, Viên Soái đã cho người đi tìm và khôi phục dữ liệu giúp cô. Khi Crush bị Mã Tu Nhiên ép tới buổi tiệc tiếp rượu đối tác, anh đã xuất hiện như một vị thần giải vây giúp cô nàng.

Khác với các vai diễn trước đây, khi hóa thân thành Viên Soái La Vân Hi đã rũ bỏ toàn bộ khí chất tiên tử, cao cao tại thượng để trở thành một anh chàng bá đạo, ranh mãnh khiến các fan hâm mộ vô cùng thích thú.



hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI. Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ