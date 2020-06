'Viên uống cấp nước' đang được chị em săn lùng, bác sĩ chỉ ra tác dụng thật sự khó lường

Gần đây trên các chợ mạng đang tích cực lăng xê sản phẩm viên uống cấp nước với những lời quảng cáo tác dụng thần thánh như: “Uống 1 viên bằng 2 lít nước”, “uống đẹp da”, “cấp nước cho da mùa nắng nóng”…



Với những lời quảng cáo như vậy khó trách giới trẻ săn lùng mua bằng được dùng thử. Sản phẩm được cho là đặc biệt thích hợp với người lười uống nước, dân văn phòng ngồi điều hòa 8 tiếng.



Một số chị em cho hay bỏ ra tới 500 ngàn đồng mua một hộp về dùng thử với lời quảng cáo sở hữu làn da mọng nướ chỉ sau 1 tuần. Ngờ đâu uống hết 1 lọ sau hơn 1 tháng mà làn da vẫn khô, mọc mụn.

Một loại viên uống cấp nước



Theo Báo Giao thông, viên uống cấp nước có nhiều loại với nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Theo lời quảng cáp của một người bán hàng, có loại của Hàn Quốc, "uống 1 viên này bằng 2 lít nước đấy, lại bổ sung collagen cho da”. Nhân viên bán hàng qua mạng hướng dẫn "uống 2 viên trước khi đi ngủ, uống 1 tuần sẽ thấy tác dụng, da dẻ căng bóng rất mướt”.

Bên cạnh đó, có sản phẩm viên uống cấp nước của Nhật Bản với giá “mềm” hơn rất nhiều. Theo lời quảng cáo của một nhân viên cửa hàng xách tay đồ Nhật: “Cấp nước thì có 2 liệu trình, liệu trình 50 ngày và 20 ngày. Gói 20 ngày có giá 250 nghìn đồng”. Sản phẩm dùng cho cả da khô và da dầu, không có tác dụng phụ.



Một số loại viên uống còn được quảng cáo là không chỉ bù nước mà còn tăng cường collagen cho da, cải thiện tình trạng da khô, nứt nẻ, sạm nám, bong tróc, thô ráp và chống lão hóa làn da.



Công dụng thật sự là gì?



Theo Báo Giao thông, các chuyên gia về da liễu cho rằng viên cấp nước đang được bán trên thị trường hiện nay tới từ nhiều hàng mỹ phẩm nước ngoài thường có thành phần chính là HA và Collagen.



Cụ thể, HA còn được gọi là Hyaluronic Acid, một chất bôi trơn cho sụn khớp có khả năng giữ nước 500 - 1.000 lần trọng lượng của mình. Collagen là chất có tác dụng chống lão hóa tăng độ đàn hồi của các mô biểu bì.

Nhiều loại sản phẩm viên uống cấp nước được rao bán trên thị trường



Hai thành phần này giúp viên cấp nước có tác dụng hỗ trợ giữ nước và bổ sung thêm các chất cho da trong quá trình trao đổi chất. Do đó, sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng thay thế nước như tên gọi mà chỉ hỗ trợ trong quá trình trao đổi chất.



BS Nguyễn Thị Hồng phân tích, sản phẩm sẽ tác động trực tiếp tới cơ thể thông qua đường uống, do vậy người dùng phải hết sức thận trọng. Không tự ý sử dụng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường mà không hiểu rõ công dụng thật sự.



Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự sống của cơ thể người. Hiện nay trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy có sản phẩm thay thế được việc uống nước. Khuyến cáo chung của các chuyên gia là mỗi ngày uống trung bình 2 lít nước.



