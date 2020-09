Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Cụ thể, 02 ca mắc mới là BN1067 và BN1068 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa, cụ thể:

BN1067: bệnh nhân nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

BN1068: bệnh nhân nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Ngày 11/9/2020, cả 2 bệnh nhân đều có tiếp xúc với ca dương tính với COVID-19 tại Pakistan. Ngày 13-15/9/2020, cả 2 bệnh nhân từ Pakistan (quá cảnh Qatar, Hàn Quốc) nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH461 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa. Ngày 16/9/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 bệnh nhân dương tính với vi rút COVID-19. Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới

Như vậy, tính đến 18h ngày 18/9, Việt Nam có tổng cộng 1068 ca mắc COVID-19 . Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày hôm này có BN1015 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 941 bệnh nhân.

