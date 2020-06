Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh

Thông tin từ Bộ Y tế sáng 6/6 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể, thông tin về bệnh nhân 329 (BN329) như sau:



BN329: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, du học sinh tại Anh, có địa chỉ tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngày 4/6, bệnh nhân từ Anh về Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM trên chuyến bay VN50, được cách ly tập trung ngay tại Trường Thiếu sinh quân, khu C, Củ Chi, TP.HCM.



Ngày 5/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cùng ngày có luôn kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.



Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 329 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 307 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện (chiếm 93%). Bên cạnh đó, 51 ngày liên tiếp nước ta không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổng cộng 189 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện tại vẫn còn 22 bệnh nhân đang được điều trị tại 10 cơ sở y tế trên cả nước, hầu hết đều có Sức Khỏe ổn định. Trong đó, 10 trường hợp đã xét nghiệm âm tính lần 1, 3 người âm tính lần 2 và chỉ còn 9 người dương tính với COVID-19.

Ca bệnh nặng duy nhất chính là bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Từ hôn mê, tiên lượng khó qua khỏi, bệnh nhân này đã hồi phục một cách kỳ diệu. Hiện nay, bệnh nhân tỉnh táo dù tiên lượng còn nặng.

