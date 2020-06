Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới, sắp hết cách ly thì phát hiện dương tính

Theo bản tin lúc 18h ngày 8/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, nước ta vừa ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 322 trường hợp. Thông tin cụ thể của bệnh nhân 322 (BN322) như sau:



Bệnh nhân nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25/5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/5âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) ngày 07/6 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, tính đến 18h ngày 8/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 92 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam đã trải qua 53 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Ngày 8/6, cả nước có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 6 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và 1 người tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

