Việt Nam sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người vào cuối năm 2020

Sáng 22/7, Bộ Y tế tổ chức hội thảo Triển khai nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký, sử dụng vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Theo Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, khi nhân loại chưa nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine COVID-19, việc chống dịch sẽ còn nhiều nan giải.

Để ngăn chặn triệt để dịch bệnh, ưu tiên của các nước trên thế giới và cả Việt Nam hiện nay là sản xuất vaccine. "Nếu không có vaccine COVID-19, khó có thể đưa chúng ta quay lại bình thường", quyền bộ trưởng nói.

GS Long cho hay Việt Nam là một trong 42 quốc gia có thể tự sản xuất vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Đồng thời, Việt Nam là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý về vaccine đạt hai chuẩn của WHO. Hiện, Việt Nam có 4 nhà sản xuất trong nước đang nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19 và bước đầu cho kết quả khả quan.



Người đứng đầu ngành y tế kỳ vọng, Việt Nam có thể làm chủ vaccine COVID-19, nhằm đảm bảo tính chủ động trong cung ứng cho người dân, đồng thời, có cơ chế để tiếp cận nguồn vaccine trên thế giới một cách nhanh nhất.

Về tiến trình sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam, TS Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) cho hay, IVAC sử dụng chủng NDV-LaSota-S làm vector biểu hiện protein S của SARS-CoV-2 trong sản xuất vaccine COVID-19.



Đây là chủng có độc lực thấp được sử dụng trong nhiều loại vaccine. Chủng virus này được đánh giá thích ứng và phát triển tốt trên trứng gà có phôi.

Trong tháng 7, IVAC sản xuất lô vaccine dùng cho đánh giá tiền lâm sàng, sau đó thẩm định và tối ưu hóa quy trình sản xuất.



Dự kiến tháng 10-12, lô vaccine này sẽ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một trên người. Đến, đầu năm 2021 sẽ tiến hành thử nghiệm hai giai đoạn tiếp theo trên người. Sau đó nâng cấp quy mô 30 triệu liều/năm.



Nếu mọi thử nghiệm tiến triển suôn sẻ, tháng 4/2021, Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép và dự kiến tháng 10/2021 Việt Nam sẽ có vaccine COVID-19.



Ngoài IVAC còn 3 đơn vị khác tại Việt Nam cũng tham gia nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 là: Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH), Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) và Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen.



Tính tới ngày 15/7, toàn cầu có 163 ứng viên vaccine COVID-19 đang được nghiên cứu phát triển. Trong đó, 23 vaccine đang ở giai đoạn thử nghiệm trên người, 140 ứng viên đang ở giai đoạn tiền lâm sàng.



