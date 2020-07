Việt Nam vinh dự được đề cử 11 hạng mục “Hàng đầu châu Á” của giải thưởng Du lịch Thế giới

Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards 2020 (WTA) đã thông báo về thời gian bình chọn khu vực châu Á năm 2020 diễn ra từ ngày 15/6 đến hết ngày 24/9/2020. Mùa giải năm nay, du lịch Việt Nam được đề cử tại 11 hạng mục “Hàng đầu châu Á”.

Việt Nam được đề cử tại 11 hạng mục cụ thể gồm:

1. Asia's Leading City Break Destination 2020 (Thành phố hàng đầu châu Á): Hà Nội, Việt Nam;

2. Asia's Leading Culinary Destination 2020 (Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á): Việt Nam;

3. Asia's Leading Cultural City Destination 2020 (Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á): Hội An, Việt Nam;

4. Asia's Leading Cultural Destination 2020 (Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á): Việt Nam;

5. Asia's Leading Destination 2020 (Điểm đến hàng đầu châu Á): Việt Nam;

6. Asia's Leading Heritage Destination 2020 (Điểm đến di sản hàng đầu châu Á): Việt Nam;

7. Asia's Leading Nature Destination 2020 (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á): Việt Nam;

8. Asia's Leading River Cruise Destination 2020 (Điểm đến du thuyền trên sông hàng đầu châu Á): Việt Nam;

9. Asia's Leading Sustainable Tourism Destination 2020 (Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á): Việt Nam;

10. Asia's Leading Tourist Board 2020 (Cơ quan du lịch hàng đầu châu Á): Tổng cục Du lịch Việt Nam.

11. Asia's Leading Youth Travel Destination 2020 (Điểm đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á): Việt Nam.

Hội An và Hà Nội xuất sắc được đề cử những danh mục giải thưởng cao quý.

Để việc bình chọn được tập trung, Tổng cục Du lịch khuyến khích việc tham gia bình chọn cho Việt Nam tập trung vào 4 giải sau: “Thành phố hàng đầu châu Á” dành cho Hà Nội; “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á”; “Điểm đến hàng đầu châu Á” và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á”.

Để bình chọn cho du lịch Việt Nam cần truy cập website World Travel Awards tại địa chỉ: https://www.worldtravelawards.com. Sau khi truy cập, mỗi người đăng ký, tạo tài khoản rồi tiến hành bỏ phiếu bình chọn (mỗi tài khoản chỉ bỏ được 1 phiếu).

Việc bình chọn để du lịch Việt Nam có cơ hội nhận giải thưởng của Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, tôn vinh các giá trị mà Việt Nam đang sở hữu.

Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards, gọi tắt là WTA) ra đời năm 1993, được ví như giải Oscar của lĩnh vực du lịch. Giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh các điểm đến nổi bật, nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng với các hạng mục đề cử ở lĩnh vực hàng không, khách sạn, resort, công ty lữ hành, điểm đến du lịch...

Năm 2019, lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards -WTA) lần thứ 26 dành cho khu vực châu Á và châu Đại Dương đã diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của nước ta. Việt Nam đã được tôn vinh tại 4 hạng mục là “Điểm đến hàng đầu châu Á” 2019; “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á” 2019; “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á” và “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” dành cho Hội An.

Theo Minh Phương/SKCĐ