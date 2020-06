Vietnam Airlines khôi phục toàn bộ chuyến bay nội địa, hội mê du lịch háo hức rục rịch vi vu

Do diễn biến phực tạp của dịch COVID-19, nhiều ngành nghề đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chịu cảnh bị đình trệ, gián đoạn. Trong đó, ngành du lịch cũng như vận tải hàng không đã chịu ảnh hưởng lớn, do nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả Việt Nam đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội , hạn chế việc đi lại trong nước và ngoài nước để kiểm soát dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta về cơ bản đã kiểm soát được dịch, cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường.

Thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu có xu hướng thoải mái hơn, bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, đi chơi xa. Nhờ đó, Vietnam Airlines đã có thể khôi phục toàn bộ chuyến bay nội địa để phục vụ nhu khách. Theo báo cáo của VNA vào ngày 29/5 vừa qua, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, số lượng chuyến bay nội địa chở khách của VNA đã vượt xa so với cùng ký năm ngoái khi tăng 36% với hơn 300 chuyến bay. Đây có thể coi là tín hiệu khả quan đánh dấu sự hồi phục tích cực của VNA cũng như ngành hàng không, du lịch trong nước.

Vào giữa tháng 5, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch cũng như một cách để kích cầu du lịch, VNA đã quyết định mở thêm 5 đường bay nội địa tới các địa điểm du lịch trong nước. Dự kiến trong tháng 6 này hãng sẽ mở thêm 6 đường bay nội địa khác để tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới bay trong nước.

Đối với những đường bay quốc tế, hiện các ban, bộ, ngành liên quan đang nghiên cứu để đề xuất và báo cáo Chính phủ xem xét, lên kế hoạch dần nới lỏng các biện pháp xuất nhập cảnh và nối lại một số đường bay trong nước và quốc tế theo tình hình thực tế.

Trước thông tin mới nhất từ hãng hàng không quốc gia, giới trẻ nói chung và hội mê du lịch nói riêng không khỏi háo hức bởi sắp có cơ hội được vi vu du lịch bằng máy bay trở lại. Đây là cơ hội để những tín đồ 'xê dịch' có thể thoải mái khám phá, tham quan địa điểm du lịch trong nước, đồng thời dần kích cầu du lịch trở lại sau một thời gian dài 'đóng băng' vì dịch bệnh.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ