Không thắng Sài Gòn FC, CLB Viettel sẽ mất không chỉ chức vô địch V.League 2020

Clip: Nhóm người đi ô tô đánh đập đôi nam nữ đi xe máy rồi bắt quỳ sau khi 2 xe xảy ra va chạm

Theo thông tin người dân cũng cấp, clip được quay vào tối ngày 4/11 tại đường Lê Văn Việt quận 9, tp HCM, sau khi 2 xe xảy ra va chạm, nhóm người đi ô tô đã nhảy xuống đánh đập chửi bới đôi nam nữ bắt quỳ xin lỗi.