Vĩnh Phúc: Trưởng phòng giáo dục huyện sàm sỡ nữ giáo viên ngay tại nơi làm việc

Tin tức mới nhất ngày 6/6, tờ Zing News dẫn lại thông tin từ lãnh đạo huyện ủy Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã hoàn thành các thủ tục, trình biên bản vụ việc lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý ông Nguyễn Huy Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này.



Được biết, thời gian gần đây tỉnh Vĩnh Phúc xôn xao thông tin ông Sơn có hành vi sàm sỡ bà Đ. T. H. - giáo viên Trường THCS Phú Xuân (Bình Xuyên) ngay tại nơi làm việc.

Ảnh minh họa.



Ngay sau đó, ông Nguyễn Duy Đông – Bí thư Huyện uỷ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết, ông Sơn đã viết bản tường trình và thừa nhận mọi hành vi của mình.



Theo như bản tường trình của ông Sơn, vụ việc xảy ra vào hồi tháng 11/2019 tại nơi làm việc của ông Sơn. Tuy nhiên phải đến thời gian gần đây, vụ việc này mới bị phanh phui.



Được biết, cô giáo H. là người đã có Được biết, cô giáo H. là người đã có gia đình . Bởi vậy, hành vi sai trái của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Xuyên càng khiến nhiều người bất bình, phẫn nộ.

Ảnh minh họa.



Liên quan đến vụ việc, ông Đông cho biết: "Hiện tại, đã có quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Sơn. Ông Sơn đã bị cách hết chức vụ trong Đảng vì liên quan đến sự việc trên. Sang tuần chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền để đưa ra hình thức xử lý đối với ông này", theo báo Dân Sinh.



Hiện tại, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc để đưa ra mức kỷ luật nghiêm khắc với ông Sơn.

