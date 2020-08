Virus bunya Trung Quốc là gì và virus bunya lây qua đường nào?

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay đã có 60 người nhiễm virus này, trong đó có 7 người tử vong . Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô, đã có 37 người nhập viện điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán, họ đều mắc Hội chứng giảm tiểu cầu (SFTS), tình trạng này xuất hiện do viurs bunya mới gây ra.

Theo nguồn tin từ tờ Thời báo Hoàn Cầu, thời gian gần đây có nhiều tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang, An Huy... đã xuất hiện các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm viurs Bunya chủng mới.

Chị Wang (một bệnh nhân ở Nam Kinh, Giang Tô) cũng bị nhiễm bệnh với triệu chứng sốt ho, giảm bạch cầu, tiểu cầu. Nhưng chị được nhập viện và điều trị kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng.

Được biết, sau 1 tháng điều trị, người phụ nữ này đã được xuất viện. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như thế, bởi đã có trường hợp tử vong như đã nói bên trên. Hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa có vacxin tiêm phòng chống loại virus này.



Virus bunya đã xuất hiện tại Trung Quốc từ năm 2011 và được xác định là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính với loài trung gian truyền bệnh là bọ ve hay ve chó. Phương thức lây lan chính là người bị bọ chó đốt và nhiễm virus bunya.

Hiện tại, tên gọi virus bunya chủng mới chỉ là tên gọi tạm thời mà tổ chuyên gia Trung Quốc đặt cho nó chứ không phải tên gọi chính thức hay tên gọi cuối cùng của loại virus này.

Sau gần 10 năm, loại virus này có nhiều điểm khác. Trong đó, đáng chú ý nhất là khả năng lây nhiễm trong cùng 1 gia đình. Các bác sĩ Trung Quốc đang cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm từ người sang người của loại virus đáng sợ này.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, virus bunya có thể lây truyền từ động vậy hoặc người bị nhiễm sang người khác qua máu và vết thương. Seng Jifang - chuyên gia nghiên cứu về virus bunya từng cho biết, một bệnh nhân chết vì chủng virus này vào mấy năm trước đã lây nhiễm cho khoảng 16 người khi họ tiêp xúc với xác chết. Một trong số những người bị lây nhiễm không thể qua khỏi.

Virus này có thể truyền từ người sang người qua chất dịch cơ thể

Bà Sheng khuyến cáo, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vện cần thiết nhất theo quy định của ngành y tế. Bà Sheng cũng đề nghị mọi người không nên đi vào rừng rậm hoặc các bụi cây rậm. Bởi đó cũng là những nơi bọ ve chó có thể ẩn cư.

Cũng theo bà Sheng, loại virus bunya được phát hiện lần đầu vào năm 2009 ở các tỉnh phía Đông Trung Quốc. Tỷ lệ từ vong từ 1 - 5%. Người già là đối tượng dễ mắc bệnh và tử vong nhất. Không có vacxin hoặc thuốc cụ thể để điều trị cho người nhiễm. Người bệnh có khả năng sống sót cao phụ thuộc vào việc phát hiện và điều trị kịp thời.

Licks Peien - Giám đốc bộ phận kiểm soát thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh TP Thượng Hải cho biết: "Bọ ve chủ yếu được tìm thấy ở các vùng núi cũng như các khu vực có động vật hoang dã. Một số vùng đất ngập nước và công viên rừng trong thành phố cũng là môi trường số lý tưởng của loài này. Cho đến nay, các ca nhiễm virus bunya mới được phát hiện chủ yếu do bị bọ ve cắn".