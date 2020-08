ViruSs: Chàng Streamer nổi tiếng đặt nặng sự nghiệp hơn tình yêu và mối tình hơn 5 năm đầy tiếc nuối

ViruSs là ai?

Đặng Tiến Hoàng (sinh ngày 8 tháng 5 năm 1990) được biết đến với nghệ danh (sinh ngày 8 tháng 5 năm 1990) được biết đến với nghệ danh ViruSs , là một streamer, YouTuber, nhạc sĩ người Việt Nam. Khởi đầu sự nghiệp với tư cách một streamer trong các trò chơi điện tử, ViruSs nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc.

Với tầm ảnh hưởng to lớn trong giới trò chơi trực tuyến cùng một lượng người theo dõi cực lớn, ViruSs cùng PewPew, Độ Mixi, Xemesis được mệnh danh là bốn "tứ hoàng streamer Việt Nam". Anh cũng vinh dự từng được tờ báo danh tiếng The New York Times nhắc đến như một streamer đình đám nhất tại châu Á.



Chân dung streamer nổi tiếng ViruSs.

Anh chàng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Được học piano từ nhỏ cộng với sự kỳ vọng của gia đình cùng niềm đam mê với âm nhạc, năm 15 tuổi, anh được cho ra nước ngoài du học. Anh cũng từng lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí tại Hàn Quốc trong lúc hoàn thành khóa học tại Nhạc viện Seoul.

ViruSs đã từng được mệnh danh là “thiếu gia nhạc viện” đủ để thấy gia thế trong quá khứ của anh chàng "khủng" tới mức nào. Gia đình chàng Streamer có truyền thống về sự nghiệp âm nhạc lừng danh. Ông ngoại, người mà ViruSs rất yêu quý và cũng là người có ảnh hưởng đến anh nhất là một nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng. Ông sản xuất âm nhạc, sáng tạo nhạc và viết tổng phổ cho cả một dàn nhạc giao hưởng. Mẹ ViruSs dạy về nhạc cụ dân tộc ở nhạc viện, còn bố anh hiện đang giảng dạy về guitar tại nhạc viện ở Berlin, Đức. Anh ruột ViruSs chơi trống, cậu đánh guitar bass.

Tuổi thơ gắn với âm nhạc của ViruSs.

Âm nhạc đã đưa ViruSs đi hơn 20 quốc gia từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ trong quá trình du học. 15 tuổi, khi nhiều đứa trẻ còn ăn chưa no, lo chưa tới, ViruSs đã bắt đầu hành trình đi từ Singapore rồi đến các nước như Hàn, Nhật rồi Anh, Mỹ và cả Brazil, Chile, Peru…

ViruSs từ Hàn trở về Việt Nam khi nhận được thư của ông ngoại và cứ ngỡ ông ốm. Thế nhưng thực tế lại kinh khủng hơn anh nghĩ rất nhiều. Gia đình ViruSs gặp biến cố tài chính và phải trả một khoản nợ khổng lồ vào năm 2007.

Nhà mất, gia đình tan đàn xẻ nghé. ViruSs tuyệt vọng, lang thang ở Hà Nội và không có ý định quay lại Hàn Quốc. “Lúc đó mình kiểu có một chút giận và tủi thân. Mới tuổi đó mình đã phải đi du học rồi còn gửi tiền về, vậy mà ở nhà mọi người như vậy. Rất thất vọng, cảm giác không công bằng ấy. Con người ai cũng có một phần rất mạnh mẽ và phần còn lại rất yếu đuối. Trong trường hợp đó thì mình để phần yếu nó trội hơn. Mình không còn muốn làm gì và cũng chẳng muốn tiếp tục học hành hay đi đâu“.

ViruSs khi đó bỗng từ công tử hóa trắng tay, không có tiền, không có những mối quan hệ và thiếu giao tiếp với xã hội nên loanh quanh không tự tìm được đường ra. Sau đó, ViruSs bắt đầu chơi game chuyên nghiệp và gây dựng danh tiếng với vai trò là một game thủ và streamer.

Sự nghiệp thăng tiến "như diều gặp gió"

ViruSs là một trong những Game thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất tới cộng đồng game Liên minh huyền thoại nổi tiếng. ViruSs xuất thân là Game thủ chuyên nghiệp tham gia các giải thi đấu Liên minh huyền thoại lớn, đã từng chinh chiến cho rất nhiều đội tuyển mạnh như Hanoi Dragon (đội trưởng), Cyzone,... Sau khi từ bỏ sự nghiệp Game thủ, ViruSs theo đuổi niềm đam mê với công việc Streamer và Caster các trận đấu của game Liên minh huyền thoại. Kinh nghiệm, kỹ năng, sự am hiểu tường tận về game cùng với giọng nói hài hước, hóm hỉnh khiến ViruSs được yêu mến qua những buổi stream thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn người xem. ViruSs cũng rất nhiệt tình trả lời câu hỏi và tương tác cùng khán giả khiến những phút giây xem stream luôn thoải mái cho người hâm mộ. ViruSs có một sự nghiệp thành công rực rỡ với tư cách là một streamer. Công việc Caster giúp ViruSs thể hiện được sự am hiểu về Liên minh huyền thoại từ chiến thuật, chất tướng cho tới cục diện trận đấu và truyền đạt được cảm hứng cho nhiều game thủ trẻ. ViruSs là người đầu tiên thử nghiệm stream Liên minh huyền thoại trên hệ thống kênh stream nổi tiếng của Hàn Quốc Azubu. Đáng tiếc do đường truyền của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu nên kênh stream của anh nhận được nhiều phản hồi tiêu cực. Chiều lòng người hâm mộ, ngay lập tức ViruSs trở lại stream trên Talktv. Năm 2018, ViruSs và PewPew được vinh dự xuất hiện trong danh sách đề cử WeChoice Awards hạng mục Hot Influencer. Cùng thời gian này, anh được Facebook Gaming - một nền tảng stream game trực tuyến của Facebook bổ nhiệm làm Đại sứ.

ViruSs chiến thắng hạng mục Hot Influencer được yêu thích của We choice Awards 2018. Bên cạnh việc chơi game, ViruSs còn thực hiện những video reaction (bình luận, phản ứng về một video ca nhạc mới ra mắt). Những video reaction của ViruSs khá được cộng đồng chú ý. Anh thường thực hiện các video reaction những video ca nhạc của một số ca sĩ nổi tiếng như Jack, Bích Phương, Hòa Minzy, Chi Pu, Sơn Tùng M-TP. Tháng 2 năm 2020, Taeyang của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc Big Bang đã lên tiếng cảm ơn ViruSs vì video reaction video ca nhạc của nam thần tượng đình đám này này. Đáng chú ý, video reaction của ViruSs đã được đăng tải từ tận hơn 1 năm trước.

Chuyên mục Reaction của ViruSs luôn thu hút nhiều triệu views. Ngoài ra, ViruSs còn tham gia viết nhạc. Anh từng hợp tác với một số ca sĩ như Amee, Justa Tee, cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc như: "Thằng điên", "Trời giấu trời mang đi",... Anh cũng được mời tham gia một số game show truyền hình, giành về những ý kiến tích cực lẫn tiêu cực. Trong tập 9 của The Voice 2019, ViruSs xuất hiện với tư cách là một thành viên trong ban giám khảo và tổ tư vấn của HLV Hồ Hoài Anh. Anh cũng góp mặt trong một bộ phim ngắn công chiếu năm 2020.

ViruSs lấn sân sang cả âm nhạc và diễn xuất dù chưa nhận được nhiều phản hồi tích cực. Có thể nói giai đoạn 2 năm trở lại đây, sự nghiệp của ViruSs đã thăng tiến không ngừng và mở ra nhiều lối rẽ tiềm năng hơn nhiều so với khởi điểm là một Game thủ, Streamer. Anh được biết tới nhiều hơn, được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình hơn khiến fan hay đùa vui là anh chàng đang "dấn thân vào showbiz". Đường tình duyên trắc trở của ViruSs Bên cạnh những dấu ấn với vai trò game thủ và streamer, ViruSs còn hấp dẫn cộng đồng fan hâm mộ bởi những cuộc tình đầy màu ‘ngôn tình’ mà anh chàng đã trải qua. Trước đây, ViruSs từng có một mối tình ‘trong mơ’ với hotgirl làng game Linh Boo kéo dài 2 năm. Cặp đôi trai tài gái sắc này thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cùng nhau, trên facebook cũng ngập đầy những status tình cảm, tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt đúng nghĩa. Linh Boo luôn tỏ rõ sự ủng hộ hết mình cho ViruSs trong công việc, còn ViruSs cũng cũng trân trọng điều ấy và xác định đây sẽ là một yêu bền vững, yêu dài lâu. ViruSs và Linh Boo từng có quá khứ yêu nhau sâu đậm. Cho đến một ngày, người ta nhìn thấy Linh Boo thay vì xuất hiện cùng ViruSs, lại thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu cùng Uzi Minh Hà - một streamer cùng ngành - vào lúc nửa đêm. Tình yêu trong mơ tan vỡ sau khi ViruSs đăng đàn tố bạn gái thay lòng đổi dạ. Linh Boo không lên tiếng, chỉ lặng lặng thay avatar sang màu đen. Dường như đã quá mệt mỏi với mọi chuyện xung quanh, ViruSs tuyên bố giải nghệ. Đến giữa năm 2015, Hoàng ViruSs quay trở lại với sự nghiệp stream nhưng không chỉ dừng lại Liên Minh Huyền Thoại mà còn mở rộng lĩnh vực stream sang cả Dota2, Truy kích, Củ hành… Anh chàng không trở lại đơn độc, mà bên cạnh đó còn xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp và tài năng – Ngân Huỳnh (Ngân sát thủ). Tuy cả hai vẫn úp mở về mối quan hệ nhưng fan thì luôn hy vọng hai người sẽ có một kết thúc đẹp sau những thăng trầm mà ViruSs đã trải qua. ViruSs vừa kết thúc mối tình với nữ streamer xinh đẹp Ngân Sát Thủ. Suy nghĩ về sự nghiệp và tình yêu của ViruSs

Những ai thường xuyên theo dõi ViruSs đều biết tình yêu chưa bao giờ là thứ khiến streamer đình đám này đặt nặng. Từ sau những đổ vỡ và thất vọng trong tuổi thơ và cả quá khứ yêu đương sâu đậm, ViruSs như thu mình lại và trở nên khép kín trong việc mở lòng hơn bao giờ hết. Thắng thắn, thực tế và có phần lạnh lùng, ViruSs cho biết mình chỉ yêu công việc, đặt công việc lên đầu và có rất nhiều tham vọng để phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, anh chàng cũng nhiều lần bóng gió khẳng định tính cách có phần gia trưởng, lăng nhăng của bản thân. ViruSs có chính kiến rất riêng khi nói về sự nghiệp và tình yêu.

Chàng streamer đã từng có nhiều phát ngôn khiến dân mạng không khỏi giật mình và tự hỏi liệu người yêu của ViruSs có thấy chạnh lòng khi nghe thấy những điều này:

"Mình là người lăng nhăng". "Không phải là người chăm sóc bạn gái, kè kè "em ơi em có sao không". "Giờ thì yêu đương với mình giống như ăn uống, phải có nhưng không đặt nặng" "Vì bạn ấy thích ViruSs chứ không phải người bình thường, nên bạn ấy cũng phải chịu những cảm giác đặc biệt" "Kiểu mọi người thường nói khi còn trẻ, không ai có được cả tình yêu và sự nghiệp. Còn mình, xin lỗi là mình đã chọn công việc" "Hình mẫu người yêu: giống bà ngoại. Vì tính mình giống ông ngoại, hơi gia trưởng. Mình nghĩ nó là đúng thì nó sẽ phải đúng" "Bạn ấy quen mình phải chịu nhiều thiệt thòi, 1 năm xem phim 2 lần, đi chơi độ chục lần"

Dù biết khi trong giai đoạn tuổi trẻ phải đặt lên bàn cân cả tình yêu và sự nghiệp thì sẽ khó có thể cân bằng nhưng những phát ngôn quá thẳng thắn của ViruSs vẫn vướng phải nhiều chỉ trích vì quá ích kỷ và thực dụng. Tình yêu vốn dĩ phải xuất phát từ sự hy sinh, thấu hiểu và cùng cố gắng. Tuy nhiên đây vẫn là sự lựa chọn của mỗi cá nhân và ViruSs đã quyết định toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp

Theo Thanh Thùy/SKCĐ