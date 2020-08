Hot: ViruSs lên tiếng hậu chia tay Ngân Sát Thủ: `Đây là điều cả hai cùng không muốn`

Sau 5 năm 1 tháng 3 ngày yêu nhau, hot streamer, Youtuber ViruSs và Ngân Sát Thủ đã chính thức chia tay gây xôn xao cộng đồng mạng. Ngày 10/8 mới đây, Ngân Sát Thủ đã lên tiếng khẳng định cả hai đã chia tay sau 5 năm 1 tháng 3 ngày vì lí do "không tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở". Cư dân mạng đều tỏ ra vô cùng tiếc nuối và chia buồn với nàng streamer vì một mối tình thanh xuân tưởng như đã sắp đi tới hồi kết.

Bài đăng của Ngân Sát Thủ về chuyện chia tay ViruSs.

Nếu Ngân Sát Thủ là người chủ động đối diện với cộng đồng mạng thì phía ViruSs lại im hơi lặng tiếng bất ngờ. Chàng streamer liên tục bị tố là ích kỷ, vô tâm với những phát ngôn ra trưởng và lạnh lùng như "Mình là người lăng nhăng", "Giờ thì yêu đương với mình giống như ăn uống, phải có nhưng không đặt nặng", "Nếu có điều gì làm ảnh hưởng đến công việc của mình thì mình sẽ có xu hướng buông bỏ",...

ViruSs đang nhận về nhiều chỉ trích.

Cư dân mạng còn liên tục tìm được những bài đăng cũ mà Ngân Sát Thủ có bóng gió nói về việc ViruSs là một người bạn trai không tốt trong thời gian hai người quen nhau. Những hành động này đã làm dấy lên những chỉ trích về ViruSs và cho rằng anh chàng cần có trách nhiệm trong mối quan hệ này.

Sau khi không thể tiếp tục im lặng làm ngơ, ViruSs đã đăng tải một đoạn tâm sự trong group fan như sau:

"Có lẽ im lặng lúc này cũng không hợp lý đối với những gì mọi người đang cố gắng ủng hộ & ở bên ViruSs...Thật ra với khía cạnh của tớ thì có lẽ chỉ muốn mọi thứ thật êm đẹp, nhưng hiện tại có lẽ nó vẫn đẹp nhưng không êm được rồi ^^.Thật lòng tớ muốn cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình Vaccine đã vẫn ở bên và ủng hộ ViruSs dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Mọi chuyện như thế nào có lẽ trong thời gian mọi người theo dõi cả 1 quãng dài cũng sẽ hiểu tớ là 1 người như thế nào và đối xử với Ngân như thế nào.

Việc dẫn đến quyết định như thế này không ai muốn cả,nhưng là chuyện tình cảm riêng tư tớ xin phép không nói quá nhiều. Tớ là người như thế nào ? ...hmm mọi người cũng biết và tự đưa ra đánh giá từ bản thân mỗi người. Tớ là người cư xử như thế nào trong chuyện tình yêu ?!... hmm mọi người chắc cũng tự đưa ra đánh giá được. Tớ tốt hay tệ, đẹp hay xấu ? , mỗi người sẽ có một nhận định riêng nữa.

Đối với tớ Ngân vẫn là người tuyệt vời,giỏi và tốt bụng,mọi người biết đấy ... chuyện tình cảm mà, chúng ta chẳng thể nói trước được điều gì trong tương lai cả,chuyện tớ và Ngân dừng là điều cả 2 không hề muốn,cả 2 đều nhận được những tình cảm chân thành nhất,hêt mình nhất & đẹp nhất trong quãng thời gian yêu nhau.Bọn tớ cũng đã gặp, nói chuyện và trao đổi thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra quyết định.

Cảm ơn mọi người rất rất nhiều đã hiểu và thông cảm cho ViruSs và đọc post này.”

Cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Có thể thấy chàng streamer không hề hối hận về quyết định của mình và chủ động nhận phần sai vì đã quay lưng với mối tình 5 năm nhưng vẫn cho rằng việc đánh giá ViruSs là người tốt hay xấu không nên thuộc về cộng đồng mạng. Cũng giống như bài đăng của Ngân Sát Thủ, ViruSs cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho bạn gái cũ và mong rằng quyết định "không mong muốn của cả hai sẽ được tôn trọng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ