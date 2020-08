ViruSs mệt mỏi lên tiếng sau ồn ào với hot girl Hàn Quốc: 'Tôi phải chết thì mới vừa lòng quý vị?'

Cái tên ViruSs liên tục được nhắc đến trên MXH sau vụ ồn ào chia tay với Ngân sát thủ. Đa phần CĐM đều hướng mũi rìu chỉ trích về phía anh chàng khi cho rằng anh là một người đàn ông lăng nhăn, vô tâm và ích kỷ. Mặc dù anh chàng có lên tiếng giải thích trên trang cá nhân nhưng vẫn không nhận được sự đồng cảm từ CĐM.

Ồn ào chia tay chưa được bao lâu thì ViruSs lại tiếp tục bị lôi vào một vụ drama khác. Cụ thể, lần này anh bị một hot girl người Hàn Quốc J.Y bất ngờ chia sẻ một đoạn chat trong đó tiết lộ những lời nói ngọt ngào và mùi mẫn mà ViruSs đã nói với mình.

ViruSs dính lùm xùm với cô gái người Hàn Quốc

Tài khoản của J.Y chia sẻ: "Anh ấy rất yêu tôi. Anh ấy thực sự tốt với tôi. Những lời chân thành nhất. Đây là lần đầu tiên tôi có tình yêu lớn như vậy với một anh chàng Việt Nam. Tôi rất bất ngờ vì anh ấy là một trong những streamer giỏi nhất Việt Nam.

Chuyên môn chính của anh ấy là giám đốc điều hành và đào tạo cho các streamer trẻ tại Việt Nam. Anh ấy chăm chỉ, yêu công việc và có tham vọng lớn cho công việc của mình. Điều quan trọng là tôi biết anh ấy đã có bạn gái. Nhưng anh ấy thực sự đã nói với tôi anh ấy chưa bao giờ yêu một cô gái Hàn Quốc.

Anh ấy còn nói những điều quan trọng khiến suy nghĩ của tôi quay cuồng và nghẹt thở. ViruSs nói với J.Y anh ấy cần một nụ hôn của tôi. Tôi thấy nó như tình yêu sét đánh vậy. Nếu tôi có thể là một nửa của anh ấy thì tôi sẽ đồng ý. Tôi rất vui vì anh ấy đã tôn trọng tôi". (Tạm dịch).

Đoạn chat mùi mẫn giữa 2 người

Vụ việc này hiện đang khiến cho dân tình không ngừng tranh cãi. Chẳng biết đoạn thông này là thật hay giả mạo, thế nhưng nhiều người đã không khỏi thắc mắc rằng liệu trong khoảng thời gian này ViruSs đã độc thân hay vẫn còn là người yêu của Ngân sát thủ?

Các "thám tử mạng" không bỏ lỡ sự kiện này, họ đã bắt đầu vào cuộc và điều tra. Khi kiểm tra tài khoản Facebook của J.Y, dân tình cũng phát hiện cô gái này cũng có kết bạn facebook với tài khoản chính chủ của ViruSs.

Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt nghi vấn rằng Facebook J.Y này có thể là tài khoản fake vì cách viết tiếng Hàn còn khá nhiều lỗi. Ngoài ra, phần miêu tả trên Facebook bao gồm các thông tin về ngày sinh, chiều cao của J.Y cũng có nhiều điểm bất hợp lý.

Những hình ảnh trên Facebook của J.Y đều được bê nguyên từ một Instagram có tên @_your...mà người này đã up lên từ mấy tháng trước thì Facebook J.Y lại lấy ảnh và viết caption là "Hôm qua...". Vậy nên, nghi vấn Facebook J.Y giả mạo là hoàn toàn có cơ sở.

Nghi vấn J.Y là một tài khoản giả mạo

Khi thông tin này nổ ra trên MXH, ViruSs đã có động thái đầu tiên. Anh để lại bình luận trong phần comment của post giải thích với fan những lùm xùm sau chia tay Ngân Sát Thủ.

"Tớ nghỉ ngơi cũng không yên nữa. [...] Donate rồi tặng sao và tương tác nhiều thì add bạn, nói chuyện thì chưa bao giờ. Lại là những bức ảnh, hỏi thật muốn ViruSs thế nào? Mất thời gian cực mấy chuyện thế này. Sáng sớm đã có ông gọi rồi? Cứ mỗi lần mấy cái trò này lên tôi lại giải thích có chắc là hết đời à?"

ViruSs đã chính thức lên tiếng đính chính vụ việc

Ngoài ra, anh chàng cũng nói thêm: "Cuộc sống của mọi người cả, cái gì tôi cần nói tôi đã nói, trải lòng đã trải lòng, nếu mọi người cứ bị cuốn theo những nội dung kiểu này thì có giải thích hết đời, video clip mấy phút mấy tiếng chưa ăn ai đi lại vì mấy tấm ảnh, chỉnh sửa viết cái gì chẳng được. Thôi tha cho tớ. Post cuối cùng, sau này mọi người nghĩ thế nào cũng được. Cho tớ sống thoải mái còn up reaction và live làm video cho những người xung quanh tớ xem", ViruSs giãi bày.

Sau đó ViruSs tiếp tục comment: "Ai xem live cũng biết bà Hàn Quốc đó, bả có nói tiếng Anh đâu. Toàn live chat tiếng Hàn à. Chịu thôi ngủ. Chuyện này cũng lôi theo thì bó tay luôn thề".

Thông tin về sự việc này sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.

