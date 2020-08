Bất bình vì bị bão chỉ trích, ViruSs lên tiếng khẳng định `tôi không tử tế sao Ngân yêu tận 5 năm`

Ngân Sát Thủ và ViruSs chia tay nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên hành động này của chàng streamer vẫn không thể xoa dịu cộng đồng mạng đang phẫn nộ vì những phát ngôn và clip trong quá khứ đã tố anh chàng "nói không đi đôi với làm" khiến Ngân Sát Thủ chịu nhiều thiệt thòi. ViruSs nhận về vô số chỉ trích gay gắt như "gia trưởng", "phụ bạc", "ích kỷ".

ViruSs chính thức làm clip đính chính công khai.

Không thể làm ngơ trước "bão chỉ trích", ViruSs đã chính thức lên tiếng sau nhiều ngày hứng chịu chỉ trích với đoạn video kéo dài 16 phút 45 giây, được đăng tải trên Facebook cá nhân. Chàng streamer cho rằng mình cần lên tiếng để không phụ lòng những người ủng hộ mình và mong cộng đồng mạng hiểu minh hơn. Một số chia sẻ nổi bật trong đoạn clip như sau:

"Bọn mình chia tay có rất nhiều lý do khác nhau. Hiện tại mình chẳng còn ai ở bên cạnh lúc này. Mà lúc có thì cảm xúc nó cũng chẳng tới, vẫn một mình một căn nhà lủi thủi."

"Tất cả mọi người đều độc ác vô cùng. Thôi tuỳ mọi người, nếu mọi người vẫn ủng hộ ViruSs thì cảm ơn mọi người rất nhiều! Mình vẫn sẽ tiếp tục sống như cách mà mình đã từng sống."

Trước cuộc chia tay ồn ào ViruSs từng rất được yêu mến.

Chàng streamer giãi bày nhiều nghệ sĩ - anh em trong showbiz khuyên anh tắt mạng, không đọc bình luận. Song, ViruSs quyết định đọc toàn bộ những ý kiến, từ động viên cho đến chỉ trích trên MXH. Anh chàng thống kê có đến hơn 400 tin nhắn trên Facebook, 200 tin nhắn trên Instagram, 40 tới 50 cuộc gọi điện thoại chỉ để chửi rủa và lăng mạ. ViruSs kết thúc video với lời khẳng định sẽ không để việc này kéo mình xuống và sẽ tiếp tục những gì cần làm.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ