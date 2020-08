Đăng đàn nhận là `đàn ông tốt` chưa lâu, ViruSs lại dính nghi án tình cảm với hotgirl người Hàn

Cuộc tình tan vỡ của Ngân Sát Thủ và ViruSs vẫn chưa hết "hot". Nhiều người không đồng tình với cách cư xử của bạn gái cũ ViruSs nhưng cũng nhiều người tỏ ra không hài lòng với ViruSs về những phát ngôn liên quan đến tình yêu của anh.

Ngay sau khi nhận "gạch đá" từ cư dân mạng, ViruSs đã có động thái mạnh chia sẻ đoạn clip dài 16p45. Anh nói lý do chia sẻ đoạn clip này là dành cho những người yêu mến anh có câu trả lời đàng hoàng. Còn những ai dù ghét hay không thì hãy lắng nghe anh nói về những chuyện đã xảy ra.

ViruSs chia sẻ về tình yêu của anh và Ngân Sát Thủ, đáng chủ ý nhất là nhận định: "Hỏi tôi đối xử với người ta tốt không? Xin lỗi, nếu tôi không tốt ai tốt bằng nữa? Tôi nghĩ chẳng có ai tử tế như tôi cả". Anh còn thẳng thắn bày tỏ nếu bạn bè đồng nghiệp có chỉ ra được anh không tử tế, ViruSs sẽ giải nghệ.

Bài đăng trên fanpage Thế giới Showbiz

Tuy nhiên, vụ chia tay gây xôn xao cộng đồng mạng của ViruSs chưa kịp lắng xuống thì anh dính nghi án tình cảm với hotgirl người Hàn Quốc. Chia sẻ này được fanpage Thế giới Showbiz đăng tải cách đây vài giờ.

Fanpage này chia sẻ: "Chưa rõ thực hư đoạn hội thoại ra sao, và nếu có thì xuất hiện vào năm nào, cách đây 1 năm hay là vừa nhắn tin sau khi ViruSs đã chia tay Ngân Sát Thủ". Song fanpage này cũng khẳng định, nick đăng bài của hotgirl người Hàn này đúng là có bạn bè với Virus.

Theo lời dịch của fanpage này thì hotgirl người Hàn nói: "Anh ấy rất yêu tôi. Anh ấy thực sự tốt với tôi. Những lời trân thành nhất. Đây là lần đầu tiên tôi có một tình yêu lớn như vậy. Anh chàng Việt Nam. Tôi rất bất ngờ vì giờ anh ấy là một trong những streamer giỏi nhất Việt Nam. Chuyên môn chính của anh là giám đốc điều hành và đào tạo cho các streamer trẻ tại Việt Nam. Và anh ấy yêu công việc chăm chỉ và tham vọng lớn cho sự nghiệp của mình. Điều quan trọng nhất tôi mới biết về công việc của anh ấy là yêu một người phụ nữ luôn là bạn gái của anh ấy. Nhưng anh ấy thực sự đã nói với tôi. Anh ấy chưa bao giờ yêu một phụ nữ Hàn Quốc. Anh ấu còn nói những điều quan trọng khiến suy nghĩ của tôi quay cuồng và nghẹt thở. Oppa - ViruSs nói với Jinyoung. Anh ấy cần một nụ hôn từ tôi. Tôi thực sự, thực sự nghẹt thở và trái tim tôi hòi hộp, nó giống như tình yêu sét đánh vậy. Nếu tôi có thể la fmotoj nửa trái tim của anh ấy. Virus tôi đồng ý. Tôi rất vui vì điều này khi anh ấy tôn trọng tôi - Lee Jinyoung".

Tin nhắn được cho là của ViruSs và hotgirl người Hàn

Và đây nữa

Sau khi đoạn thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội thì có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng đó là nick fake muốn "dìm" ViruSs nhưng cũng có cho rằng "thật không ngờ". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng và mọi nghi vấn vẫn chỉ là ngi vấn. Các fanpage theo dõi thông tin showbiz vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin về lùm xùm trên của ViruSs.

Theo thông tin từ Wiki, ViruSs tên thật là Đặng Tiến Hoàng (SN 1990). Hiện anh đang là một streamer, YouTuber, nhạc sĩ người Việt Nam. Anh chàng này khởi đầu sự nghiệp với vai trò là một streamer trong các trò chơi điện tử nhưng sau đó anh lấn sân sang âm lạc.

Với tầm ảnh hưởng to lớn trong giới trò chơi trực tuyến cùng lượng người theo dõi lớn. ViruSs cùng PewPew, Độ Mixi, Xemesis được mệnh danh là bốn "tứ hoàng streamer Việt Nam" . Anh chàng này còn từng được tờ The New York Times nhắc tên như một streamer đình đám của châu Á.

Nam streamer ViruSs

Về sự nghiệp âm nhạc, anh thường thực hiện các video reaction những video ca nhạc của một số ca sĩ nổi tiếng như Jack, Bích Phương, Hòa Minzy, Chi Pu, Sơn Tùng M-TP . Tháng 2/2020, Taeyang của nhóm nhạc Big Bang (Hàn Quốc) đã lên tiếng cảm ơn ViruSs vì vì video reaction video ca nhạc của nhóm nhạc này. Đáng chú ý, video reaction của ViruSs đã được đăng tải từ tận hơn 1 năm trước.

Ngoài ra, anh chàng này còn tham gia viết nhạc. Anh từng hợp tác với một số ca sĩ như Amee, Justa Tee. Anh từng góp mặt trong The Voice 2019 với tư cách là thành viên trong ban giám khảo và tổ tư vấn của HLV Hồ Hoài Anh. Anh cũng từng góp mặt trong phim ngắn được công chiếu trong năm 2020.

Năm 2020 là năm khá nhiều biến động của anh chàng này. ViruSs liên tục dính phốt về phát ngôn chê ca nhạc, chê chất giọng của nghệ sĩ. Và gần đây nhất là lùm xùm chia tay tình yêu 5 năm 1 tháng với Ngân Sát Thủ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Mai/SKCĐ