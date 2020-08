Gặp 'sóng gió' trong một đêm, CĐM bất ngờ tìm ra mối quan hệ giữa ViruSs và Hương Giang trong NALA

Cụ thể, ngày hôm qua Ngân Sát Thủ đã chia sẻ một bài đăng dài, chính thức thông báo về việc bản thân và ViruSs đã 'đường ai nấy đi sau 5 năm 1 tháng 3 ngày vì lí do "không tìm thấy đáp án trong bài toán mà cả hai còn đang dang dở". Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì cứ ngỡ, mối tình thanh xuân của cặp đôi tưởng chừng sắp đi tới kết cục viên mãn.

Bài đăng dài của Ngân Sát Thủ.

Không chỉ ViruSs, tối hôm qua cũng là một khoảng thời gian 'sóng gió' của Hương Giang khi bạn trai Matt Liu tiếp tục dính lùm xùm liên quan đến người yêu cũ. Cụ thể, bạn gái 4 năm của chàng CEO cho biết, bản thân và Matt Liu mới chỉ chia tay không lâu: ""Tôi với Matt có yêu nhau 4 năm, mới chia tay hồi tháng 5" và bổ sung thêm nguyên nhân rằng: "Lúc mình và Matt giận nhau, Matt chở bạn gái khác đi Phan Thiết".

Nếu lời M.T là thật, Matt Liu đã lên chương trình hẹn hò chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi chia tay bạn gái cũ bởi chương trình Người ấy là ai số 13-14 mùa 3 được quay vào khoảng ngày 9/6, và đến 21/6 cặp đôi đã cùng đi chơi với nhóm Hoa Dâm Bụt. Ngay sau vụ việc, trên khắp MXH còn chia sẻ thêm hình ảnh Hương Giang tụ tập cùng hội bạn nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt buồn bã. Có thể thấy, mấy ngày công khai tình cảm với Matt Liu thì Hương Giang chưa có giây phút nào được yên lặng trọn vẹn.

Điều đáng nói, ViruSs chính là một trong những 'ông mai' ủng hộ Hương Giang và Matt Liu đến với nhau trong tập 13 và 14 của chương trình Người ấy là ai.

Cùng gặp 'biến' về tình cảm trong 1 đêm, CĐM bất ngờ tìm ra mối quan hệ giữa ViruSs và Hương Giang trong chương trình Người ấy là ai. Điều đáng nói, ViruSs chính là một trong những 'ông mai' ủng hộ Hương Giang và Matt Liu đến với nhau trong tập 13 và 14 của chương trình.

Không biết có phải do trùng hợp hay không, cả 2 anh em đều gặp biến cố trong tình cảm. Điều này khiến nhiều người băn khoăn liệu có phải là do... định mệnh hay không?



Cho dù là thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ đều mong Cho dù là thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ đều mong Hương Giang - Matt Liu và ViruSs có thể mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian sóng gió này.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ