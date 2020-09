VKS đề nghị loại bỏ vĩnh viễn Lê Đình Công và Lê Đình Chức ra khỏi đời sống xã hội

Sáng 9/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Toàn cảnh phiên xử

Các bị cáo đã dùng bùi nhùi, bom xăng, gạch đá... tấn công cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát buộc phải tiến hành bắt quả tang nhưng các bị cáo đã đổ xăng, thiêu sống khiến 3 người tử vong.

Người giữ quyền công tố đánh giá, các bị cáo giết người hết sức dã man, gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của nhà nước, gây bất bình trong nhân dân... Hậu quả vụ án là không gì có thể bù đắp được cho các gia đình chiến sĩ Công an đã hy sinh.

Đánh giá về mức độ, người giữ quyền công tác cho rằng, các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Chức là chủ mưu cầm đầu với mục đích giết người rõ ràng.

Cụ thể, bị cáo Công thường xuyên kích động giết cán bộ Công an qua các clip tung lên mạng xã hội ; dọa cho nổ trạm điện; dọa giết 300 - 500 cán bộ công an... Chính Công là người ném lựu đạn, mong muốn giết càng nhiều càng tốt nên phạm tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng như giết 2 người trở lên, giết người thi hành công vụ...

Khi lấy lời khai, bị cáo còn khai quanh co, có nhân thân xấu. Bị cáo từng bị phạt tù về tội Cố ý gây thương tích nhưng... Chính vì thế, VKS đề nghị loại bỏ Công vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Lê Đình Chức bị đề nghị tử hình

Bị cáo Lê Đình Chức chủ động chống đối, mang hung khí lên trần nhà ném bom xăng về phía cơ quan chức năng., dùng tuýp sắt có gắn dao bầu chọc khiến 3 cảnh sát ngã xuống hố rồi cùng Doanh đổ xăng thiêu sống.

Hành vi của Chức thể hiện sự mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo. Khi khai báo còn đổ tội cho Doanh. Thêm nữa, Chức nhiều lần tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có nhưng không hối cải. Chức cũng có tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên, có tổ chức, có tính chất côn đồ... nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Cùng tội danh, đại diện VKS đề nghị, Lê Đình Doanh mức án chung thân. Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến mức án 16-18 năm tù. Nguyễn Văn Tuyển bị đề nghị 14-16 năm tù.

23 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo đến 7 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ. Trong số đó có 19 bị cáo được VKS đề nghị chuyển tội danh từ Giết người sang Chống người thi hành công vụ. Cụ thể:

VKS đề nghị mức án với 6 bị cáo bị truy tố về tội "Giết người":

- Lê Đình Công (SN 1964) tử hình.

- Bùi Viết Hiểu (SN 1943) 16 – 18 năm tù.

- Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974) 14 – 16 năm tù.

- Lê Đình Chức (SN 1980) tử hình.

- Lê Đình Doanh (SN 1988) tù chung thân.

- Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980) 16 – 18 năm tù.

23 bị cáo đề nghị mức án về tội "Chống người thi hành công vụ":

- Nguyễn Văn Quân (SN 1980) 6 – 7 năm tù.

- Lê Đình Uy (SN 1993) 6- 7 năm tù.

- Lê Đình Quang (SN 1984) 6 – 7 năm tù.

- Bùi Thị Nối (SN 1958) 4 -5

- Bùi Thị Đục (SN 1957) 3 – 4 năm tù.

- Nguyễn Thị Bét (SN 1961) 3 – 4 năm tù.

- Nguyễn Thị Lụa (SN 1956) 2 năm 6 tháng – 3 năm tù.

- Trần Thị La (SN 1978) 3 – 4 năm tù.

- Bùi Văn Tiến (1979) 5 – 6 năm tù.

- Nguyễn Văn Duệ (SN 1962) 3 – 4 năm tù.

- Lê Đình Quân (SN 1976): 4 – 5 năm tù.

- Bùi Văn Niên (SN 1980): 2 – 2 năm 6 tháng tù.

- Bùi Văn Tuấn (SN 1991): 3 – 4 năm tù.

- Trịnh Văn Hải (SN 1988): 4 - 5 năm tù

- Nguyễn Xuân Điều (SN 1952): 3 – 4 năm tù.

- Mai Thị Phần (SN 1963): 2 – 2 năm 6 tháng tù.

- Đào Thị Kim (SN 1983): 2 – 2 tháng tù 6 treo.

- Lê Thị Loan (SN 1966): 2 năm 6 tháng – 3 năm tù treo.

- Nguyễn Văn Trung (SN 1988) 18 – 24 tháng tù treo

- Lê Đình Hiển (SN 1989) 15 – 18 tháng tù treo.

- Bùi Viết Tiến (SN 2000) từ 15 – 18 tháng tù treo.

- Nguyễn Thị Dung (SN 1963) từ 15 – 18 tháng tù treo

- Trần Thị Phượng (SN 1984) từ 15 - 18 tháng tù treo.