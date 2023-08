V.League 1-2023: Những trận đấu khó đoán định

Pha tranh cướp bóng giữa cầu thủ Gustavo (số 68, CAHN) và hậu vệ bên phái Hải Phòng, tối 29/7/2023. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ở nhóm A, trận đấu sớm nhất Vòng 4 diễn ra ngày 1/8 tại sân Hàng Đẫy, nơi Viettel (đang có 28 điểm, xếp hạng 4) gặp Câu lạc bộ Bình Định (đang có 19 điểm, xếp thứ 8). Tuy đang xếp thứ 4 nhưng đội chủ nhà Viettel hiện đang bằng điểm với Công an Hà Nội (cũng 28 điểm, đang tạm xếp thứ 3) và chỉ kém hai đội đầu bảng đúng 1 điểm. Đây là cơ hội để thầy trò Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh "nuôi" hy vọng lần thứ 2 Vô địch V.League, nếu thể hiện phong độ tốt nhất có thể ở những trận còn lại.

Ba trận đấu còn lại của nhóm A cùng diễn ra vào ngày 2/8. Trên sân Thiên Trường, Câu lạc bộ Nam Định (đang có 23 điểm, tạm xếp thứ 5) tiếp đội khách Công An Hà Nội. Ở giai đoạn 1, Nam Định từng để thua đội bóng ngành Công an 0 - 4 trên sân Hàng Đẫy. Phong độ 3 trận đã qua ở giai đoạn 2 của hai đội bóng đều đang thiếu ổn định, để duy trì được nhịp chiến thắng trong cuộc đua ngôi đầu, Công an Hà Nội sẽ phải cố gắng giành điểm trước Nam Định.

Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đang có 20 điểm) vừa thua đậm 0 - 4 trước Viettel ở vòng trước sẽ gặp Thanh Hóa (đang có 29 điểm, tạm xếp thứ 2) trên sân nhà. Xét về mọi mặt, Câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn được đánh giá cao hơn dù phải thi đấu trên sân đối phương.

Trận đấu giữa đội đương kim Vô địch Hà Nội - đội vừa trở lại ngôi đầu bảng (đang có 29 điểm sau 16 trận) tiếp đón Câu lạc bộ Hải Phòng (đang có 22 điểm) tại sân Hàng Đẫy cũng là một trận đấu đầy hứa hẹn. Câu lạc bộ Hà Nội đã có trận thắng 1 - 0 trước Nam Định ở vòng trước, còn Hải Phòng vừa giành 3 điểm khi đến làm khách trước Đội bóng Công An Hà Nội. Từng thua đậm tới 0 - 3 ở giai đoạn 1 nhưng với kinh nghiệm và tài cầm quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng hy vọng sẽ có điểm trong trận đấu này.