Vợ bầu nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì tôi giấu chuyện cho người yêu cũ vay 200 triệu

Tôi và vợ yêu nhau từ thời năm 3 sinh viên, đến khi ra trường được 2 năm thì kết hôn. Công việc cả 2 cũng đã ổn định. Tôi làm IT với mức lương 15 triệu/tháng, vợ làm ngân hàng lương cũng tầm tầm đó. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, cách chỗ đi làm hơi xa nên cưới nhau được nửa năm, chúng tôi được ông bà đồng ý cho ra ở riêng.

Vốn lương lậu cũng ổn, nếu tiêu tiết kiệm mỗi tháng vợ chồng tôi cũng để ra được già nửa. Chúng tôi tính toán thuê tạm một căn nhà nhỏ, gom góp 3-4 năm thì mua một căn chung cư khang trang để ở. Vì thế, vợ chồng tôi kế hoạch 2 năm, mãi đến năm vừa rồi mới thả. Hiện tại, vợ tôi đã bầu gần 5 tháng nên cả hai quyết định mua nhà vào đầu năm sau.

Trước đây, tôi có mối tình khá sâu đậm với người cũ. Cô ấy là Lan, nhà gần nhà tôi. Tôi và Lan là bạn từ hồi cấp 2, lên cấp 3 thì có tình cảm với nhau mãi đến năm 2 đại học mới chia tay. Thực tế, lúc chai tay tôi vẫn còn tình cảm với Lan, nhưng khi đến với vợ là lúc tình yêu ấy không còn. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi vẫn nói chuyện qua lại như những người bạn cũ.

Đợt vừa rồi, Lan có nói với tôi có chuyện gấp cần tiền. Cô ấy nhờ vả nhiều người nhưng không ai có, nếu hỏi tôi không được chắc chỉ còn nước đi vay nặng lãi. Khi ấy, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng khi biết đến hoàn cảnh đáng thương của Lan, tôi quyết định đồng ý. Chúng tôi vay tiền có giấy tờ ký tên đàng hoàng, Lan cũng hứa sẽ trả hết toàn bộ trước khi tôi mua nhà.

Tuy nhiên, không hiểu tại sao vợ tôi biết chuyện. Cô ấy càng tức điên lên khi biết người vay là Lan. Dù tôi đã giải thích mọi chuyện rõ ràng nhưng vợ đều gạt phắt đi. Vợ nói, tiền tiết kiệm vốn là của chung, tôi không thể cho vay mà không hỏi ý kiến. Hơn nữa, vợ còn nghi ngờ tôi và người yêu cũ dây dưa nên mới giấu giếm cô ấy như vậy.

Đỉnh điểm, tuần vừa rồi vợ thu hết quần áo về ngoại sau vài ngày chiến tranh lạnh. Nghĩ vợ bầu bì, tôi cũng xuống nước nhắn tin muốn đón 2 mẹ con về. Cô ấy không đồng ý, cho tôi thời hạn 2 tuần để đòi lại tiền nếu không sẽ ly hôn.



Hiện tại, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu, khó xử. Tôi không hiểu, chuyện tôi cho người yêu cũ vay tiền có gì sai mà cô ấy phải làm rùm beng lên như thế.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ