Vợ BN905 đến mua thực phẩm khiến cả khu chợ ở Quảng Nam bị phong tỏa

Sáng nay 16/8, lãnh đạo phường Điện Nam Bắc cho biết sẽ tiến hành phong tỏa khu chợ ở khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn do vợ của bệnh nhân 905 hằng ngày vẫn đến ngôi chợ này để mua thực phẩm.

"Để đảm bảo khoanh vùng, điều tra dịch tễ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường quyết định cấm họp chợ, tụ tập buôn bán đối với khu chợ 2A. Thời gian cấm họp chợ dự kiến trong vòng 14 ngày", lãnh đạo phường chia sẻ.

Bệnh nhân 905 là nam giới, 65 tuổi, trú khối 2A, phường Điện Nam Bắc. Dưới đây là lịch trình di chuyển của bệnh nhân này:

Ngày 5/7, bệnh nhân cùng nhóm bạn ra thăm bạn tại phòng 502, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 5/7 đến ngày 27/7, bệnh nhân đi làm thợ nề tại nghĩa địa khối Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc. Trong đó, ngày 19/7, bệnh nhân có đi ăn tại nhà người quen ở khối 2A. Tối 21/7, bệnh nhân đến đám tang bạn ở cùng khối phố.

Sáng 28/7, bệnh nhân đi khám tại phòng số 3, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Bệnh nhân được đưa đi chụp X-quang, sau đó được chẩn đoán bị viêm họng và cho thuốc về nhà uống.

Ngày 30/7, bệnh nhân có đến đám tang trong xóm rồi về. Ngày 2/8, bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Điện Nam Bắc.

Ngày 6/8, bệnh nhân đến đám tang ở khối Phong Hồ, phường Điện Nam Bắc. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 10 và 12/8, bệnh nhân có uống cà phê tại quán nhỏ trong xóm.

Ngày 13/8, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được điều trị tại khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam)

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 90 ca nhiễm SARS-CoV-2.

