Bỏ 2 con nhỏ ở nhà, vợ bỏ trốn hơn 1 tháng để 'ăn nằm' với anh em kết nghĩa của chồng

Thời gian vừa qua, MXH không khỏi 'ngộp thở' bởi những màn đánh ghen máu lửa. Không ít người hả hê trước những cảnh chính thê đánh tơi tả nhân tình hay phẫn nộ khi thấy chồng đánh vợ để bênh tiểu tam. Tuy nhiên, vẫn có những clip đánh ghen hết sức nhẹ nhàng, văn minh nhưng cũng khá thâm thúy khiến người xem phải suy nghĩ.



Mới đây, trên mạng lại xôn xao chia sẻ đoạn clip đánh ghen của anh chồng trước mặt vợ và nhân tình. Dù clip chủ yếu là những lời qua tiếng lại, nhưng nội dung của nó mới là điều khiến nhiều người chú ý.

Được biết, người vợ trong clip đã bỏ lại 2 đứa con thơ, mất tích suốt 1 tháng trời để ăn nằm với nhân tình. Điều đáng nói, kẻ thứ 3 không ai khác mà chính là anh trai kết nghĩa của chồng.



Ấm ức vì vợ bỗng nhiên ra đi không một lời từ biệt, người chồng đã lặn lội tìm kiếm suốt 1 tháng trời mới tìm gặp được cô. Tại đây, anh đã xả hết nỗi uất ức trong lòng và cuối cùng cho vợ một cái tát nhưng vẫn không quên nhắc: "Tao chỉ tát thôi nhá, tao tát chứ tao chưa đánh".

Ảnh minh họa



Từ những gì xem ở Từ những gì xem ở clip có thể thấy, anh chồng vốn là người đàn ông chăm chỉ, làm việc quần quật không kể ngày đêm để có thể lo cho vợ con. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà cô vợ vẫn phản bội, bỏ cả chồng cả con để đi sống chung với người đàn ông khác.



Theo anh chồng, mục đích tìm gặp vợ và nói chuyện chỉ để 'chấm dứt tình cũ' chứ không hề muốn níu kéo. Tuy nhiên, nhiều người xem cho rằng, anh chồng quá hiền lành. Bị phản bội đau đớn như thế, còn lặn lội 1 tháng mới tìm được thì tát 1 cái là chưa đủ.



Hiện clip vẫn được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ