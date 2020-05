Vợ bỏ vì không rửa bát, người đàn ông kiếm bộn tiền nhờ mở lớp dạy làm chồng

Một blogger người Mỹ sống tại Cleveland tên Matthew Fray đã gây bão mạng với một blog nói về mối hôn nhân đổ vỡ đầy đau khổ của mình nhiều năm trước khi mở đầu với câu nói: "Vợ bỏ vì tôi không rửa bát".



Fray và vợ cũ chính thức ly hôn vào năm 2013. Đến khi cuộc sống hôn nhân kết thúc, người đàn ông này mới muộn màng nhận ra, từ khi lấy nhau dường như anh chưa từng giúp vợ bất kỳ công việc nhà nào. Mỗi lần bước vào bếp, vợ anh lại ngán ngẩm khi nhìn đống bát đĩa chất đầy trong bồn rửa bát. Mỗi lần như thế, cuộc sống của cả hai lại càng đi vào ngõ cụt.

Matthew Fray.

Được biết, Fray và vợ cũ quen nhau từ đại học, sau đó tiến tới hôn nhân vào năm 2004 ở tuổi 25. Con trai đầu lòng của 2 người ra đời sau 4 năm, vợ anh phải chiến đấu với bệnh trầm cảm sau sinh và sự ra đi đột ngột của người cha.

Khi đó, Fray buộc phải chăm lo việc nhà và trông nom con trai. Anh cảm thấy áp lực và khó chịu khi vợ cần nhờ việc gì đó. Thời gian trôi qua khiến vết nứt càng lớn tới nỗi không thể cứu vãn nổi.

Fray nhớ lại lời vợ từng nói: "Cô ấy nói không muốn làm mẹ tôi mà chỉ là một người bạn đời, cần tôi giúp đỡ việc nhà và chăm sóc con cái..." Tuy nhiên khi đó, anh đã tức giận và coi đây là yêu cầu vô cùng quá đáng. Chỉ khi vợ ly hôn, Fray mới cảm thấy hối hận nhưng đã muộn.

Ảnh minh họa.

Sau ly hôn, cả hai vẫn duy trì trách nhiệm nuôi con và tham gia các buổi họp phụ huynh. Vợ cũ Fray đã có mối quan hệ riêng, anh thi thoảng cũng tham gia các buổi hẹn hò.



Những chia sẻ thật lòng của anh trong blog đã thu hút hơn 4 triệu lượt tìm đọc. Bài viết của anh trở thành "liều thuốc" cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân. Nhận thấy nhiều người phụ nữ tìm đến mình để nhờ khuyên nhủ chồng, Fray quyết định mở dịch vụ "dạy làm chồng".

Nhiều lần Fray nhấn mạnh anh khong phải nhà trị liệu tâm lý, anh chỉ muốn chia sẻ những điều bản thân đã trải qua, những kinh nghiệm rút ra được sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi biết được câu chuyện của "khách hàng", anh sẽ đưa ra lời khích lệ, động viên để các cặp vợ chồng tìm được tiếng nói chung.





Trung bình mỗi buổi "dạy học" kéo dài 1 tiếng rưỡi sẽ có giá khoảng 175 đô la, diễn ra vào cá buổi tối hoặc cuối tuần. Ban ngày, Fray vẫn đi làm bình thường.

Your browser does not support HTML5 video.

Chuyện tình của cô gái K'Ho "bắt" chồng người Mỹ. Nguồn: VTC Now

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ