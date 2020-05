Vợ cặp kè với cả đàn ông và phụ nữ nhưng chồng muốn gần gũi thì tỏ thái độ sợ hãi

Mỗi khi tôi muốn gần gũi là cô ấy lại tỏ vẻ tức giận hoặc tỏ thái độ sợ hãi tôi như một người xa lạ. Tôi đã cố gắng chịu đựng mọi vấn đề nảy sinh giữ hai bên cà tìm cách khắc phục nhưng có vẻ mọi chuyện không như mình mong muốn. Tôi muốn hỏi chuyên gia là có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không?

Huy Thanh (Hậu Giang)

Vì yêu gia đình nên nhắm mắt bỏ qua chuyện vợ ngoại tình với cả đàn ông và phụ nữ

Tuy nhiên, hiện tôi vẫn chưa rõ cuộc sống hôn nhân của hai bạn trước đây như thế nào? Hai bạn lấy nhau vì tình yêu hay có người giới thiệu hay do gia đình gán ghép? Nhưng khi đã nên duyên vợ chồng thì cần có trách nhiệm với con cái và có trách nhiệm với nhau để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Trên thực tế, nguyên nhân dẫn đến việc vợ bạn không tha thiết chuyện “chăn gối” của vợ chồng có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Có thể do áp lực công việc, áp lực cuộc sống, một số khác có thể do người Phụ nữ sau sinh mắc chứng lãnh cảm tình dục. Song cũng có thể vì lý do bệnh lý khác trong cơ thể dẫn đến ham muốn tình dục giảm. Đôi khi cũng xuất phát từ chính bạn đã không có cách sinh hoạt vợ chồng phù hợp, không quan tâm, chia sẻ đúng mực với vợ. Hoặc cô ấy có người khác bên ngoài nên chán bạn, xấu hổ cảm giác gần gũi chồng vì từng bị phát hiện ngoại tình…