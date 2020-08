Võ Chí Đẹp dùng hung khí gì để chặt đứt 2/3 cẳng chân thiếu niên 15 tuổi ở Tây Ninh?

Liên quan đến vụ thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt 2/3 cẳng chân phải, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh ) đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Chí Đẹp (21 tuổi, ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra triệu tập thêm 8 đối tượng khác gồm: Trần Ngọc Hoàng M. (13 tuổi); Nguyễn Anh T. (14 tuổi); Nguyễn Tấn T. (14 tuổi); Võ Công L. (16 tuổi); Đinh Văn Th. (14 tuổi); Nguyễn Thành Tr. (16 tuổi); Nguyễn Hoàng M. (15 tuổi); Lâm Văn K. (14 tuổi).

Sau khi tạm giữ đối tượng Đẹp, cơ quan chức năng đã tịch thu hung khí gây án, đó là một con dao quắm dạng cán dài (dao dùng để phát cỏ). Đẹp dùng con dao này để truy sát và chém đứt 2/3 cẳng chân phải của Võ Vũ Thanh Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, H.Tân Châu).

Hung khí gây án

Khi xe của Đ. chạy đến khu vực ấp 3 (xã Suối Ngô) thì bị khoảng 10 thanh niên mang theo hung khí đứng chặn đường đánh. Quá sợ hãi, Đ. điều khiển xe lách qua dải phân cách cứng chạy ngược chiều nhằm trốn nhóm thanh niên để về nhà ở xã Tân Hòa.

Song vừa chạy được khoảng 100 mét thì Đ. bị 1 Võ Chí Đẹp dùng hung khí chém vào xe và chân phải khiến 2/3 cẳng chân đứt lìa, rơi lại hiện trường. Phát hiện sự việc, một số người dân đã nhanh chóng đưa Đ. đến Bệnh viện cấp cứu và trình báo Công an.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Suối Ngô đã phối hợp với Công an huyện Tân Châu khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, bắt giữ nghi phạm và các đối tượng liên quan.

Riêng Võ Chí Đẹp, sau khi gây án đã đến công an xã đầu thú, khai nhận sự việc. Cơ quan điều tra đã test nhanh ma túy và xác định, Đẹp dương tính với ma túy.

Võ Văn Đẹp tại cơ quan điều tra

Đẹp khai, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do nhóm của Đẹp nghi ngờ Đ. và B. chung nhóm với một thanh niên ở xã Tân Hòa, người có mâu thuẫn với nhóm của Đẹp.

Bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương, sau đó tiến hành mổ khẩn cấp để xem xét giữ lại phần chân đứt lìa. Tuy nhiên, do thời gian phục hồi dài, phần đứt nham nhở, dập nát với tình trạng xương cũng gãy nát theo nên không thể cứu được.

