Phẫn nộ thủ đoạn sản xuất tiền giả để trả lại khách của cặp vợ chồng bán trái cây ở Trà Vinh

Tin tức mới nhất ngày 25/11, Báo Người Lao Động đưa tin, Công an huyện Tiểu Cần đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh bắt quả tang hai vợ chồng Bùi Thị Đào (37 tuổi; ngụ Thái Nguyên) và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (35 tuổi) có hành vi làm tiền giả.