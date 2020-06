Vợ chồng cô dâu 65 tuổi `rủ` nhau nhập viện vì áp lực dư luận, kêu gọi mọi người ngừng khẩu nghiệp

Mới đây, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh cho thấy mình và chồng Tây đang phải nằm viện truyền dịch vì áp lực của dư luận. Kèm theo những hình ảnh được đăng tải lên facebook, cô dâu 65 tuổi còn than vãn, kêu ca mong cộng đồng mạng hãy ngừng chỉ trích hai vợ chồng cô.

Cụ thể, cô viết: “Thật sự vợ chồng Hoa đang rất mệt mỏi và áp lực trước sức ép dư luận mạnh mẽ nhằm vào chúng tôi. Vợ chồng Hoa không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy. Nếu không thích xin mọi người hãy đừng khẩu nghiệp và cho chúng tôi một cơ hội hạnh phúc như những người bình thường khác. Xin cảm ơn”.

Cô dâu 65 tuổi đăng ảnh 2 vợ chồng nhập viện vì áp lực dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, cô dâu 65 tuổi còn lên án những người "khẩu nghiệp", thường xuyên chỉ trích mình như sau: “Tôi nghĩ các bạn vào hùa để nói tôi như vậy nhưng trong bụng các bạn không nghĩ gì đâu. Tôi tin là như vậy. Vì chúng tôi đâu có gây thù chuốc oán hay dành giật chồng cướp bồ ,động tới miếng cơm manh áo nhà bạn đâu đúng không nào?

Tôi 65 tuổi yêu trai trẻ nhưng tôi không mong con cháu tôi theo chân tôi và tôi không cổ vũ mọi người hãy như tôi. Không bao giờ. Mạng xã hội như con dao nghìn lưỡi trăm đường lắt léo chuyện tình của chúng tôi các bạn không nên đem ra làm trò cười vì biết đâu một ngày chính các bạn sẽ là trò cười của thiên hạ chứ không phải riêng chúng tôi. Xin cảm ơn”.

Sau những lời than vãn trên mạng xã hội, chị Hoa không những chẳng được cảm thông mà còn nhận thêm nhiều gạch đá. Không ít ý kiến khẳng định, cặp đôi "vợ già chồng trẻ" này vì muốn gây sự chú ý nên ngày càng nghĩ ra nhiều cách để nổi tiếng, thường xuyên "làm lố" ở trên mạng.

Còn không ngừng buông lời trách móc cư dân mạng.

Cách đây không lâu, trong livestream của vợ chồng Thu Sao và Hoa Cương ở Cao Bằng, chồng trẻ Hoa Cương tiết lộ chú rể người Pakistan từng nhiều lần đánh vợ. Ngay cả khi có người lạ, khi gặp chuyện không vừa ý mình thì anh chàng cũng không ngần ngại giơ tay lên dọa đánh vợ.

Không chỉ có vậy, anh chồng trẻ còn "dạy" Hoa Cương phải ra oai bằng cách tát vào mặt vợ nếu vợ không nghe lời. Hành vi bạo lực dành cho người vợ lớn tuổi được cho là đã diễn ra nhiều lần.

Ngay trong clip livestream, cặp đôi 65 - 24 tuổi cũng xuất hiện phía sau. Theo đó, anh chồng Tây sau khi cãi nhau với vợ đã xách vali đòi bỏ đi. Còn cô Hoa hốt hoảng chạy theo chồng trẻ. Chứng kiến những hình cảnh này khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm và tội nghiệp cho cô Hoa.



Sau đó, cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai đã chính thức lên tiếng và khẳng định, chồng mình là người hiền lành và chân thành. Mâu thuẫn của 2 vợ chồng bắt nguồn từ việc bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên hiện tại cả 2 đã làm hòa với nhau, chồng đã xin lỗi, cuộc sống vợ chồng vẫn đang rất vui vẻ, hạnh phúc.



Your browser does not support HTML5 video.

Bí mật quê nhà Pakistan của chú rể 24 tuổi lấy vợ 65 tuổi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ