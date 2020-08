Vợ chồng Hoàng Touliver-Tóc Tiên bế con dùm Rhymastic khiến fan rần rần mong cặp đôi sớm có tin vui

Cặp đôi Hoàng Touliver Tóc Tiên về một nhà vào năm hổi đầu năm 2020 khiến cộng đồng mạng không khỏi mãn nguyện bởi cả hai quá đẹp đôi khi sánh vai bên nhau. Chương trình "The Remix 2015" là nơi se duyên chuyện tình cho cặp đôi trai tài - gái sắc của làng nhạc Việt. Khi ấy, Tóc Tiên từ Mỹ trở về bắt đầu xây dựng sự nghiệp ở quê nhà, sân chơi này như một bước đệm hoàn hảo đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới. Gặp được Hoàng Touliver tại đây đã giúp Tóc Tiên thành công cả trong chương trình lẫn làng nhạc Việt khi cô trở lại rực rỡ với ca khúc "Ngày mai".

Hoàng Touliver - Tóc Tiên.

Tuy fan đã nhiều lần bắt gặp cả hai tình tứ bên nhau nhưng cả hai vẫn một mực phủ nhận và rất kín tiếng về chuyện đời tư. Mãi đến tận tháng 9/2019, cặp đôi trai tài - gái sắc mới chính thức công bố chuyện tình yêu đến với người hâm mộ. Bức ảnh này được chính "phù thủy âm nhạc" đăng tải trên trang cá nhân như lời khẳng định tình yêu đôi lứa sau 4 năm giấu kín. Và một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra, một cái kết không thể đẹp hơn cho mối tình này.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra kín đáo và cánh nhà báo, phóng viên không được tham gia.

Mới đây, hình ảnh Tóc Tiên bế con trai Rhymastic được cô khoe trên trang cá nhân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Giọng ca " Ngày Tận Thế" chia sẻ : "Qua thăm và lì xì con của mẹ mitgramm và bố Rhymastic" . Qua hình ảnh trên, Tóc Tiên thể hiện bản thân khá khéo léo khi bế em bé cùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nhìn nữ ca sĩ nâng niu quý tử nhà Rhymastic mà dân tình lại càng hóng thêm ngày vợ chồng Tóc Tiên - Hoàng Touliver công khai có con đầu lòng.

Tóc Tiên bế em bé nhà giám khảo Rhymastic rất hạnh phúc.

Tuy mong là vậy nhưng với lịch trình kín mít của "phù thủy âm nhạc" cùng chương trình "Rap Việt", khó có thể nghĩ được cặp đôi sẽ có thời gian dành cho nhau nhiều để nghĩ tới chuyện có con. Thế nhưng nữ ca sĩ không hề than thở mà ngược lại còn ủng hộ ông xã hết mình với vai trò là giám đốc âm nhạc. Đặc biệt, đoạn nhạc mở đầu ma mị của Bắc Kim Thang do thí sinh Ricky Star trình diễn là do "đức lang quân" Touliver thể hiện được Tóc Tiên tiết lộ trên trang cá nhân thời gian qua. Nữ ca sĩ hết lời khen ngợi và chia sẻ cô còn tưởng gia điệu nghe vui vui nhưng không ngờ lên sân khấu lại khiến người nghe rùng mình như vậy.

Touliver trong vai trò giám đốc âm nhạc của Rap Việt có lịch trình hết sức bận rộn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ