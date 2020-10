Vợ chồng Justin và Hailey Bieber không ngần ngại đem... ảnh giường chiếu lên trang bìa Vogue Italia

Vào thứ Hai, ngày 5 tháng 10, tạp chí Vogue Ý đã phát hành số mới nhất để kỷ niệm nhiếp ảnh gia huyền thoại Helmut Newton. Đáng chú ý, trên trang bìa tháng này là hình ảnh đôi cặp đôi Justin và Hailey Bieber đang nằm trên giường ôm nhau cực tình khiến dân tình "đỏ mặt".

Justin để hở thân trên lõa lồ trong chiếc quần boxer xanh nước biển còn Hailey trong chiếc váy YSL màu xanh đậm của Anthony Vaccarello. Người xem không khỏi ghen tị vì cả hai lên bìa tạp chí mà tình tứ với nhau như một bức ảnh giường chiếu thực sự.

Bìa tạp chí Vogue Italia

Bộ ảnh lần này với Vogue Ý của cặp đôi được sáng tạo chủ đề bởi Mel Ottenberg và được chụp bởi nhiếp ảnh gia Eli Russel Linnetz. Càng hot hit hơn khi fan nhận ra đây không phải là bức ảnh "nóng" duy nhất xuất hiện trong tạp chí Vogue số đặc biệt này. Trong một bức ảnh khác, người mẫu 23 tuổi Hailey không ngần ngại "thả mình" trên cơ thể chàng nhạc sĩ 26 tuổi trong khi mặc một chiếc váy màu đỏ chất liệu latex, với quần bó cùng màu và đôi giày da da cực "gợi tình". Trong khi đó, Justin vẫn trung thành với dáng cởi trần và diện quần len cashmere.

Bộ ảnh của Justin Bieber và Hailey Bieber trên tạp chí Vogue Italia

Mặc dù những shoot hình gợi cảm này là điều thường thấy đối với các cặp đôi trẻ trung, nóng bỏng ngày nay nhưng không phải lúc nào Justin và Hailey cũng thấy thoải mái. “Thật khó cho tôi để hiểu làm thế nào để tiếp tục một mối quan hệ sâu đậm như thế này khi phải sống dưới con mắt của tất cả mọi người,” người mẫu Hailey Bieber giải thích trong cuộc phỏng vấn sau buổi chụp. "Nhưng sẽ có lúc bạn phải chấp nhận thực tế và thừa nhận mình là ai."

Bộ ảnh của Justin Bieber và Hailey Bieber trên tạp chí Vogue Italia



Cô ấy tiếp tục giải thích rằng trong một thời gian dài, cô ấy thậm chí không thích hôn anh ấy ở nơi công cộng, nơi mọi người có thể đang xem. “Nhưng tôi nhận ra rằng đó là một trận chiến mà về lâu dài, thay vì bảo vệ bạn, lại khiến bạn kiệt sức. Thực tế là chúng tôi yêu nhau. Và thực sự không có gì phải che giấu ”.

Bộ ảnh của Justin Bieber và Hailey Bieber trên tạp chí Vogue Italia



“Nhiều người vẫn xem chúng tôi mãi mãi chỉ là những thanh thiếu niên chưa lớn, đặc biệt là Justin,” cô nói. “Thay vào đó, chúng tôi hiện đã là một người đàn ông và phụ nữ trưởng thành và kết hôn. Chúng tôi là những cá nhân có quyền và do đó chúng tôi ở cùng nhau không có gì là sai cả. Phản ứng hóa học tình yêu của chúng tôi đến từ những nhận thức riêng tư và sâu sắc này ”.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Justin Bieber và Miley Cyrus kín đáo gợi ý sắp hợp tác với nhau trong sản phẩm âm nhạc mới

Theo Thanh Thùy/SKCĐ