Vợ chồng lục đục, phải hầu tòa vì 'chém gió' được 'tòm tem' bà hàng xóm

Đang yên đang lành, bà Chi bỗng dính tai bay vạ gió vì lời “chém gió” của ông hàng xóm về việc hai người gian díu với nhau. Cảm thấy danh dự nhân phẩm, uy tín bị xúc phạm và nguy cơ đổ vỡ hôn nhân, bà Chi đã đâm đơn kiện vợ chồng ông hàng xóm. Vụ kiện hi hữu này xảy ra ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Theo đơn khởi kiện của bà Chi, đầu tháng 1/2018, bà Giang (vợ ông Hùng) mặt đằng đằng sát khí chạy sang nhà bà Chi chắp tay vào hông chửi té tát bằng những từ ngữ nặng nề đầy miệt thị. Bà Giang cho rằng, bà Chi và ông Hùng có mối quan hệ trai trên gái dưới với nhau. Bị chửi bà Chi vô cùng bất ngờ và ra sức thanh minh mình không có làm chuyện trái với luân thường đạo lý đó. Thế nhưng, bà Chi càng thanh minh thì bà Giang càng chửi hăng hơn khiến bà con trong khu phố kéo nhau đến xem rất đông.

Cảm thấy bản thân oan ức, bà Chi không nhịn nữa cũng không thanh minh mà lao vào phản đòn bằng những bài chửi như hát hay. Giữa lúc hai người đàn bà khẩu chiến thì ông Sáu Tâm (chồng bà Chi) đi công chuyện về. Thấy ông Tâm, bà Giang hét lớn: “Con Chi vợ mày nó ngủ với chồng tao bấy lâu mà mày không biết à?”. Nghe vậy ông Tâm tức lắm nhưng cố kìm nén đi đến khuyên bà Giang: “Chị cứ về đi, chuyện đâu còn có đó”. Nhưng bà Giang đời nào chịu nghe lời ông Tâm, bà vẫn tiếp tục chửi bới khiến người dân kéo đến xem ngày càng đông.

Ảnh minh họa

Kể từ ngày đó, cứ hễ bà Chi bước chân ra khỏi cửa là bị bà con hàng xóm xì xèo, bàn tán… Thậm chí nhiều người còn có thái độ kinh bỉ bà Chi ra mặt. Cảm thấy uất ức vì bỗng nhiên tai bay vạ gió đổ sập xuống đầu, danh dự nhân phẩm, uy tín bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng nên bà Chi đã đâm đơn lên Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Cà Mau kiện vợ chồng ông Hùng. Trong đơn bà Chi cáo buộc, vợ chồng ông Hùng đã làm tổn hại đến cá nhân bà, cuộc sống gia đình vợ chồng cũng như những mâu thuẫn của vợ chồng đến nay rất trầm trọng, có thể phải đối mặt với đổ vỡ trong hôn nhân.

Có mặt trong phòng xét xử với vai trò bị đơn, ông Hùng vẫn một mực khẳng định bản thân có quan hệ tình cảm với bà Chi. Nhưng ông giữ bí mật tuyệt đối không cho ai biết. Sự việc bị bại lộ chỉ vì hôm đó ông vui miệng kể với vợ. Sau khi “tâm sự” cho vợ biết chuyện bí mật đó, ông Hùng thản nhiên đi ngủ mà không biết vợ nổi cơn điên chạy sang chửi hàng xóm. Cũng theo ông Hùng, khi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài nên chạy sang kêu vợ về chứ không làm gì xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Chi. Vì thế, ông Hùng bác bỏ việc bà Chi khởi kiện vì ông xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Ông cho rằng, điều đó không có căn cứ.

Khi tòa hỏi, căn cứ ở đâu mà ông khẳng định bản thân và bà Chi có quan hệ tình cảm? Ông Hùng không suy nghĩ, trả lời ngay: “Ở dưới bụng của bà Chi có một vết sẹo, khi quan hệ với nhau tôi đã nhìn thấy”.

Nghe câu trả lời của ông Hùng, bà Chi tức “nổ máu mắt”. Bà Chi cắt ngang lời bị đơn nói, khi mang thai do không sinh thường được nên bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Có vết sẹo ở bụng dưới là do nguyên nhân này. Bà Chi nhấn mạnh, việc bà mổ bắt con bà Giang cũng biết vì hai nhà là hàng xóm thân thiết, hay tâm sự với nhau. Vì thế, bà Chi đề nghị tòa bác câu trả lời này của ông Hùng.

Tòa tiếp tục chất vấn bà Giang về “vết sẹo ở bụng dưới”, người phụ nữ này thật thà khai báo rằng có biết vết sẹo này và nó xuất hiện sau lần bà Chi sinh mổ. Bà Giang còn nhấn mạnh, việc bà Chi sinh mổ vào năm đó cả xóm đều biết. Ngoài ra, bà Giang còn xác nhận việc bà Chi và chồng có mối quan hệ ngoài luồng là do ông Hùng nói chứ từ trước đến nay chưa từng nghe bà con lối xóm xì xèo. Bà Giang cũng khẳng định không có bằng chứng gì chứng minh mối quan hệ này tồn tại ngoài lời tự thú của chồng.

Để làm sáng tỏ mối quan hệ của ông Hùng và bà Chi, tòa cũng tiến hành xem xét biên bản do chính quyền địa phương cung cấp về mối quan hệ giữa hai gia đình này. Biên bản xác định: “ừ khi sự việc diễn ra cho đến nay, ở địa phương, mọi người xung quanh có bàn ra tán vào, có suy nghĩ không tốt về bà Chi, cho rằng bà Chi có quan hệ bất chính với ông Hùng". Do đó hội đồng xét xử nhận định rằng từ câu nói không có chứng cứ của ông Hùng mà bà Giang tìm đến nhà cự cãi với bà Chi.

Vì vụ “đánh ghen” bằng miệng xảy ra giữa ban ngày ban mặt và nhiều người chứng kiến nên đã dẫn đến những tin đồn không đúng về nhân phẩm của bà Chi. Từ đó khiến cho tinh thần bà Chi bị tổn thất là có thật. Trong suốt thời gian chịu tiếng oan bà Chi sống vô cùng khổ sở, hàng xóm xa lánh, chồng thường xuyên dằn vặt bằng những ngôn từ khó nghe.

Từ những tài liệu và lời khai của cả hai bên, hội đồng xét xử cho rằng, những lời nói của ông Hùng không có căn cứ và việc bà Giang chửi bới đã làn tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của bà Chi. Ngoài ra hành vi này của bị đơn còn khiến hàng xóm nghĩ xấu về bà Chi khiến bà bị ức chế vì những thông tin sai lệch. Do đó hội đồng xét xử tuyên buộc vợ chồng bà Giang, ông Hùng phải bồi thường cho bà Chi 6,9 triệu đồng và công khai xin lỗi bà tại nơi cư trú.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết vợ cũ vì ghen, cụ ông 65 tuổi lãnh án chung thân