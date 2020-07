Vợ chồng Lưu Đê Ly bị tố đi Đà Nẵng về không tự cách ly mà vẫn ngang nhiên đi diễn ở bar

Mới đây, MXH bất ngờ rầm rộ tin đồn vợ chồng Lưu Đê Ly trốn cách ly dù mới trở về từ vùng dịch Đà Nẵng. Theo đó, người đăng bài viết này tố Lưu Đê Ly và ông xã Huy DX tới Đà Nẵng du lịch vào thời điểm Đà Nẵng đã có những ca bệnh mới.

Gia đình Lưu Đê Ly vừa trở về từ Đà Nẵng - điểm nóng dịch COVID-19 hiện nay.

Sau khi trở về Hà Nội, cộng đồng mạng "soi" được hai vợ chồng không tự cách ly mà vẫn bán hàng, đi diễn trong bar như bình thường. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền và trở thành đề tài "nóng" thu hút rất đông sự quan tâm của khán giả.

Trước tin đồn như vậy, Lưu Đê Ly đã trả lời như sau: "Tôi nghĩ chuyện di chuyển đi lại và sức khoẻ liên quan đến cuộc sống cá nhân tôi. Tôi nghĩ mình không cần phải đính chính gì cả. Di chuyển hàng không, xuất nhập cảnh có tên có tuổi hết, nhà nước sẽ quản lý và giải quyết. Tôi vẫn còn ở Hà Nội đây chứ không chạy đi đâu mà phải trốn. Nếu có phải cách ly cũng không ai trốn được ai hết. Và nếu tôi phải cách ly thì giờ này tôi cũng sẽ không ở nhà".

Huy DX vẫn đăng ảnh đi diễn ở bar.

Tuy nhiên theo chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội thì những người đi du lịch Đà Nẵng về phải hết sức cẩn trọng và tự cách ly để đảm bảo tối đa khả năng không lây nhiễm.

Lưu Đê Ly tuyên bố không bận tâm tới tin đồn.

Trước đó, Hà Nội đã ban hành văn bản, yêu cầu người đi du lịch từ Đà Nẵng về phải chủ động khai báo y tế, tự cách ly:

- Đối với những người có đến khu vực có nguy cơ cao (Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace; các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu và các nơi cư trú bệnh nhân) thì tự giác cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

- Đối với những người có đến Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố thì thực hiện khai báo y tế, theo dõi Sức Khỏe , kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Và hiện nay tất cả những hành khách về từ Đà Nẵng đều phải đi khai báo và lấy mẫu xét nghiệm.

