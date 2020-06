Vợ cũ thầy giáo U50 cưới học trò 21 tuổi lần đầu lên tiếng

Liên quan đến sự việc thầy giáo U50 cưới học trò nhỏ hơn 30 tuổi, ngày 16/6, bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết: Sở đã chỉ đạo trường THCS-THPT Hiếu Hơn (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) thực hiện xử lý đối với thầy N.V.T. (53 tuổi) - giáo viên dạy Ngữ văn và Giáo dục công dân của trường THCS-THPT Hiếu Nhơn).

Theo đó, Sở đã chỉ đạo nhà trường thực hiện đúng theo Nghị định 27 (Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức). Nếu nghỉ quá 7 ngày không có lý do thì mức xử lý đến buộc thôi việc. Hiện tại trường đang làm theo quy trình, từng bước xử lý đúng quy định.

Như đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông T. đính hôn với một cô gái trẻ chỉ mới 21 tuổi. Danh tính cô gái là T.P.N. (học sinh cũ của ông T.). Bên cạnh thông tin này là nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội , có cả hình ảnh ghi “Lễ đính hôn V.T. – P.N. ngày 1/12/2019, 6/11 Kỷ Hợi” kèm theo ảnh nhẫn đôi. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của hai người này cũng có nhiều hình ảnh thân mật với nhau.

Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên , ông T. là người đã có gia đình , có hai con. Nhưng vợ chồng ông đã ly hôn vào ngày 17/4/2020. Còn cô gái tên N. hiện đang là sinh viên.

Để có thông tin đa chiều, Báo Thanh Niên đã gặp vợ cũ của ông T. là bà V.T.H.Đ.. Người phụ nữ này cho biết, những hình ảnh thân mật giữa chồng cũ và cô N. bà mới chỉ biết trong thời gian gần đây vì trước đó không sử dụng mạng xã hội.

“Anh T. có biểu hiện ‘lạ’ từ trước Tết Nguyên đán, hay bỏ bê gia đình nên tôi đã làm đơn ly dị gửi ra tòa. Sau đó anh T. bỏ nhà đi, không liên lạc được. Đến ngày ký đơn (17/4/2020), ảnh mới đến ký đơn rồi cũng bặt vô âm tín luôn”, bà Đ. cho hay.

Cũng theo bà Đ., bản thân bà vô cùng bất ngờ trước thông tin ông T. và cô gái trẻ kia đính hôn vào ngày 1/12/2019. Bởi từ lúc ký đơn, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ