Người chồng sốc nặng khi phát hiện âm mưu nham hiểm của sợ sau khi đạt camera quay trộm

Nghi ngờ trong đồ uống có chất độc và hành vi mờ mờ ám của vợ, người đàn ông đã đi mua camera an ninh về lắp đặt tại nhà để theo dõi. Sau đó ông phát hiện hành động vô cùng nham hiểm của người "đầu ấp tay gối" với mình bao nhiêu năm qua.

Sau đó, người chồng giao nộp các video từ camera an ninh cho cảnh sát. Cơ quan chức năng tiến hành phân tích video và xác định, Susan đã lén bỏ sơn lót và hóa chất tẩy rửa vào đồ uống của chồng con.

Đại diện cảnh sát Wilmington cho biết, do được phát hiện kịp thời, lượng độc tố quá ít nên 2 bố con nạn nhân may mắn không phải nhập viện điều trị. Các nhân viên y tế sau đó đã lấy mẫu máu để phân tích và cảnh sát đang đợi kết quả.

Âm mưu nham hiểm của người vợ bị phát hiện qua camera an ninh

Cách đây vài tháng, một phụ nữ sống ở bang South Carolina (Mỹ) bị cáo buộc tội Giết người sau khi đầu độc chồng bằng thuốc nhỏ mắt. Người phụ nữ này đã nhận tội và lĩnh án 25 năm tù.

Các công tố viên cho biết, người phụ nữ 53 tuổi này thú nhận đã đưa cho chồng là ông Steven Clayton thức uống trộn với thuốc nhỏ mắt Visine trong ba ngày vào tháng 7/2018 tại nhà riêng ở thành phố Clover, bang South Carolina. Người phụ nữ này cũng cho biết, bà thường xuyên bị chồng ngược đãi nhưng không cố ý giết chồng.

Lana tự bào chữa: "Tôi đã bỏ thuốc nhỏ mắt Visine vào đồ uống của Steven, nhưng tôi chỉ làm vậy để khiến ông ta không thoải mái .... Tôi không bao giờ nghĩ rằng hành động đó giết chồng tôi”.

Visine là một sản phẩm của hãng dược Pfizer, có chứa tetrahydrozoline, một loại hóa chất gây tử vong nếu nuốt phải một liều cao. Đơn vị sản xuất loại thuốc nhỏ mắt này đã đưa ra khuyến cáo nếu người dùng vô tình nuốt phải thì phải đến Bệnh viện ngay lập tức. Còn theo Pfizer, nếu uống Visine nhiều có thể làm tăng huyết áp , rối loạn nhịp tim, nôn mửa, tiêu chảy, mê sảng, co giật và hôn mê.

Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán nhận định, bị cáo không thể biện minh những hành động này chỉ nhằm dạy cho chồng một bài học, khi rõ ràng bị cáo để cho chồng phải chịu đựng suốt 3 ngày trước khi tử vong.

Cũng theo tòa án, trước vụ đầu độc, Lena từng dùng nỏ bắn phía sau đầu của chồng. Nhưng sau đó cả hai khai báo với cảnh sát rằng đó chỉ là tai nạn nên cảnh sát không khởi tố vụ án. Sau này, Lana mới thừa nhận đã bắn chồng trong lúc ông này chạy trốn sau khi ném thứ gì đó chúng bà trong một cuộc cãi vã.

