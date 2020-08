Vợ quyết tâm ly hôn chồng vì... không chịu đánh chửi mình

Người vợ này quyết tâm đệ đơn ly hôn ra tòa với lý do khác người: Do chồng quá hiền lành, yêu vợ, không to tiếng hay đánh chửi vợ bao giờ.

Đúng là trên đời, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Cuộc sống nhiều khi cần nhiều sóng gió mới đủ mùi vị, bình yên sóng lặng quá lại đâm qua nhạt nhẽo!

Mới đây, một câu chuyện có thật ở Mới đây, một câu chuyện có thật ở Ấn Độ về chuyện ly hôn của một cặp vợ chồng trẻ đã khiến nhiều người té ngửa. Theo thông tin từ Gulfnews, người phụ nữ ở bang Pradesh đã tìm mọi cách để ly hôn với chồng chỉ sau 18 tháng hôn nhân.

Được biết, lý do khiến cô vợ nhất mực muốn đệ đơn lên cả Tòa án Syariah (tòa án Hồi giáo) để ly hôn bằng được bởi một lý do rất khó đỡ: Chồng quá hiền lành và yêu vợ, không bao giờ chịu đánh chửi nhau! Ảnh minh họa.

Các trang tin cũng cho biết, trong tờ đơn Các trang tin cũng cho biết, trong tờ đơn ly hôn của người vợ đến từ Sambhal có nêu rõ: Cô không thể chịu đựng nổi tình cảm quá lớn mà chồng dành cho mình. Trong cuộc sống hôn nhân, anh chồng không bao giờ khiến vợ thất vọng, cũng chẳng bao giờ mắng chửi hay nói nặng nhẹ với vợ một câu.

Không những thế, chồng còn thường xuyên giúp cô nấu ăn và làm việc nhà. Chính những hành động này khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cuộc sống vợ chồng trở nên nhạt nhẽo và khó chịu. Cụ thể, người phụ nữ này cho biết: "Mỗi khi tôi mắc lỗi chồng tôi đều sẵn sàng tha thứ mà không càu nhàu hay la rầy gì cả. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn tranh cãi với anh ấy, tôi không muốn phải chịu đựng một cuộc hôn nhân mà người chồng lúc nào cũng sẵn sàng đồng ý với những điều vợ nói". Lý do đòi ly hôn của người vợ khiến các quan chức thuộc Tòa án Syariah bối rối và không biết phải giải thích ra sao. Do đó, tòa án đã quyết định từ chối và cho rằng hành động của cô vợ là quá bồng bột. Bên cạnh đó, người chồng cũng yêu cầu Tòa án Syariah trả lại hồ sơ để họ có thể cùng nhau tự giải quyết.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ