Bi hài bà vợ lấy 250 triệu của nhà đem đi dấu rồi dựng hiện trường giả vụ trộm để... lừa chồng

Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình ) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ trộm tài sản trị giá 250 triệu đồng xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn xã Mỹ Thủy.

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Lệ Thủy nhận được tin báo về việc một hộ gia đình ở xã Mỹ Thủy bị trộm vào nhà khoắng mất 250 triệu đồng gồm 200 triệu tiền mặt cùng máy tính xách tay, một số nhẫn, dây chuyền vàng.

Công an huyện Lệ Thủy đã cử tổ điều tra xuống khám nghiệm hiện trường thì phát hiện kẻ gian đã cắt cổng, tháo ngói của ngôi nhà. Sau đó lấy trộm đi các tài sản có giá trị trong gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Công an phát hiện nữ chủ nhà là bà N.T.H.X. có nhiều biểu hiện kỳ lạ nên đã mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, bà X. thừa nhận chẳng có tên trộm nào cưa cổng, tháo ngói lẻn vào nhà trộm cắp cả.

Theo bà X., do mâu thuẫn gia đình nên đã tự ý lấy tài sản chung của hai vợ chồng đem giấu đi. Sau đó tiến hành cưa cổng, tháo ngói dựng hiện trường vụ trộm mắt hòng qua mặt chồng và người thân trong gia đình

Công an huyện Lệ Thủy cho biết, hiện đơn vụ đã thụ hồi được toàn bộ số tài sản mà bà X. cất giấu cùng công cụ tạo dựng hiện trường giả. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cách đây vài năm, Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) cũng xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Phượng (32 tuổi, ngụ thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) về hành vi báo thông tin giả.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 20/3/2014, Công an huyện Ngọc Hồi nhận được tin báo của ông Võ Đăng Tiền (37 tuổi, chồng bà Phượng) về việc có 2 đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà riêng của gia đình khống chế bà phượng cướp 153 triệu đồng và 3,5 cây vàng.

Đến ngày 19/3/2014, khi nghe chồng dặn chuẩn bị tiền, vàng để sáng hôm sau xuống TP Kon Tum mua xe, bà Phượng đã dựng hiện trường giả vụ cướp để lừa chồng nhưng không qua mắt được Công an.

