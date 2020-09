CĐM share vội info cựu thí sinh Olympia đứng sau sự ra mắt 'thần tốc' của Bluezone chống COVID-19

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người đàn ông ngủ trưa say đến mức trộm vào tận đầu giường lấy điện thoại mà không biết

Sự việc xảy ra vào 14h14 ngày 26/9, tại một cửa hàng gas ở TP.HCM. Dù cửa hàng chỉ có 1 mình và cửa đang mở nhưng người đàn ông vẫn ngủ say xưa quên trời đất đến mức kẻ trộm thoải mái ra vào mà không hay biết.