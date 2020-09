Vợ Duy Mạnh không ngần ngại khoe mặt mộc láng mịn, tiện thể show luôn gia tài đồ hiệu hậu sinh con

Cặp đôi Duy Mạnh - Quỳnh là một trong những trai tài gái sắc nổi bật đã về một nhà của đội tuyển bóng đá U23 ngày nào. Cả hai đã bên nhau như hình với bóng từ những ngày Duy Mạnh còn chưa đạt tới đỉnh cao sự nổi tiếng như 2 năm trở lại đây. Đám cưới và cuộc sống hôn nhân của Duy Mạnh - Quỳnh Anh là một trong những chủ đề được chú ý nhất trong thời gian vừa qua.

Cặp đôi gây chú ý khi thường xuyên sánh vai bên nhau mọi lúc mọi nơi.

au hơn nửa năm về chung nhà gia đình nhỏ đã có thêm thành viên mới với tên gọi ở nhà là Ú. Một dạo nổi lên tin đồn Duy Mạnh "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với vợ khiến tình cảm rạn nứt nhưng cặp đôi đã quyết định đính chính đơn giản và im lặng trước tất cả bình luận của cộng đồng mạng. Phải tới thời gian gần đây cặp đôi mới công bố s

Em bé được khen ngợi vì sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ. Nàng "rich kid" cũng vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên sau sinh em bé, nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Cô nàng không ngần ngại để lộ mặt mộc láng mịn không tì vết đã phần nào bớt sưng so với thời gian khi có bầu. Có thể thấy nhan sắc của "công chúa béo" trở nên mặn mà hơn ngày nào còn theo Duy Mạnh tới sân bóng cổ vũ.

Quỳnh Anh mặt mộc ôm con cười đầy mãn nguyện.

Với gia thế giàu có, Quỳnh Anh vốn được cộng động mạng biết đến với tủ đồ khủng ngập tràn hàng hiệu. Dù mới chỉ sinh con ít lâu nhưng có thế thấy cô đã lấy lại phong độ một cách nhanh chóng. Bà xã Duy Mạnh chọn áo thun đen oversize để che đi vòng hai kém thon của mình thả dáng trước tủ đồ đầy ắp.

Quỳnh Anh thả dáng trước tủ đồ hiệu bị chồng trêu.

Điều "hút mắt" người xem hơn cả là mẫu túi hiệu gần 300 triệu ái nữ của Chủ tịch CLB Sài Gòn FC diện. Đây là item thời điểm còn mang bầu Duy Mạnh tặng Quỳnh Anh. Dù đã là "bà mẹ bỉm sữa" nhưng cô nàng cũng nhanh chóng "bắt trend" biến kệ giày thành background chụp hình sang chảnh. Không quá đồ sộ như các "yêu nữ hàng hiệu" khác nhưng có thể kể ra các thương hiệu đình đám trong BST của "rich kid" như: Dior, Nike, Adidas, Chanel,...

Hình ảnh cặp đôi từ những ngày bầu bí.

Trước niềm đam mê đồ hiệu của vợ, anh chàng Duy Mạnh chỉ biết trêu: " Giày với túi sau cho hết con dâu là vợ của Ú nhé bạn ". Từ khi bé Ú chào đời, Duy Mạnh không ngần ngại thể hiện tình yêu con trai, việc thiên vị con hơn vợ cũng rõ ràng qua câu nói: " Trước giờ bà béo hay được chiều, giờ thì xuống vị trí thứ 2 nhé ".

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Vợ cầu thủ Duy Mạnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 7 tháng kết hôn

Theo Thanh Thùy/SKCĐ