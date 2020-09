Vợ ích kỷ bắt tôi đòi tiền xây nhà của em trai, nếu không sẽ ly hôn

Tôi và vợ kết hôn đã 3 năm, có một cô con gái nhỏ 2 tuổi. Vì đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên chúng tôi không có nhà ngay từ đầu mà thuê tạm một căn chung cư mini để ở.



Được cái, công việc của Được cái, công việc của vợ chồng tôi cũng khá ổn định. Tôi làm bên kinh doanh , mỗi tháng lương dao động từ 15-20 triệu còn vợ làm kế toán, lương 10 triệu/tháng. Do biết ăn tiêu tiết kiệm, tháng nào cũng tôi cũng để ra được hơn 10 triệu, đến nay 3 năm trôi qua cũng có được hơn 400 triệu tiền vốn.



Chúng tôi dự định đầu năm sau sẽ mua một căn chung cư trả góp, mỗi tháng trả dần 7-8 triệu cũng vẫn có chút tiền để ra. Thế nhưng bất ngờ tháng vừa rồi, em trai tôi có ở quê gọi điện lên nói cần tiền gấp để xây nhà.

Vợ khóc lóc đòi làm ầm ĩ mọi chuyện. Ảnh minh họa



Bố mẹ tôi có 2 anh em trai, hiện giờ ông bà đang ở quê với vợ chồng cậu em. Ông bà đã già yếu, 2 vợ chồng em trai làm quanh quẩn ở nhà nên cũng chẳng có. Từ đầu năm đến giờ dịch bệnh liên miên, em trai mất việc nên chỉ chăn nuôi vài con lợn, con gà. Đợt mưa gió vừa rồi, căn nhà xây mấy chục năm của gia đình bỗng dưng bị dột hết cả, vôi vữa cũng nứt hết cả ra. Chẳng còn cách nào, em trai mới phải gọi điện lên nhờ vả tôi.



Thương em trai vất vả, bố mẹ cũng đã già yếu mà vẫn phải ở nhà dột nát, lại nghĩ sau này mình không chăm sóc được cho ông bà phải nhờ cả vào vợ chồng em nên tôi lẳng lặng rút 200 triệu gửi về, cho em trai sửa sang lại nhà cửa cho đàng hoàng. Lúc đó, tôi không biết phải mở miệng thế nào nên đành giấu vợ.



Cho đến tuần trước, vợ tôi đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm theo kỳ thì phát hiện tiền trong sổ chỉ còn một nửa. Biết chuyện, em về nhà làm ầm ĩ hết cả lên, khóc lóc khiến tôi đau hết cả đầu. Vợ nói đấy là tiền chung, tôi không có quyền tự ý rút đi như thế. Không những vậy, em còn bảo giờ ai cũng có gia đình riêng rồi, chúng tôi còn lo chưa xong mà gửi về một số tiền lớn như thế, có cho thì chỉ nên cho một chút mà thôi. Thấy vợ càng nói càng ích kỷ, tôi không kiềm chế được đã tát em một cái.

Thấy vợ càng nói càng ích kỷ, tôi không kiềm chế được đã tát em một cái. Ảnh minh họa



Tôi cảm thấy việc mình làm không có gì là sai cả. Dù sao lương hàng tháng tôi làm cũng cao hơn vợ, tiền tiết kiệm vì thế chủ yếu cũng là tiền của tôi, tôi còn là chủ gia đình tại sao lại không có quyền quyết định? Ấy thế mà vợ tôi giận dỗi từ hôm đó đến giờ, đỉnh điểm còn đòi ly hôn và nói rằng, số tiền tiết kiệm còn lại là của cô ấy và con gái, tôi không có quyền can thiệp.



Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao vợ mình có thể xử sự quá đáng như thế. Mọi người nói tôi phải làm sao đây?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ