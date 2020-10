Cuộc gọi chớp nhoáng từ Rào Trăng 3: Vợ mang bầu khóc ngất khi nghe tin chồng gặp nạn

Chính quyền địa phương đã thông báo về danh tính 3 nạn nhân và cho biết họ đều là người Hà Tĩnh. Các nạn nhân bao gồm: L.V.S. (34 tuổi), T.V.N. (36 tuổi) và L.V.H. (37 tuổi, cùng trú xã Hộ Độ).

Ông Phan Đình Hiền kể ông có cháu họ là Phan Đình Anh là công nhân là việc tại Rào Trăng 3. Khoảng 8h tối ngày 13/10, Đình Anh có gọi điện về cho gia đình và thông báo khu vực núi ở thủy điện đều bị sạt lở và anh đã may mắn thoát nạn. Riêng anh T.V.N. và một số người khác trong thôn không may đã bị đất đã vùi lấp.

Ông Hiền kể lại: “Cháu nó gọi điện về cho gia đình chỉ khoảng 1 phút nói đội công nhân vừa giao ca, đang pha mì tôm thì hầm sập, đất đá đổ xuống. Có nhiều người đã tử vong”

Bà Lê Thị Long khóc nghẹn khi nghe tin con trai gặp nạn

Đến nay L.V.S đã được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể. Ngồi ở góc nhà, mẹ anh S. bà Lê Thị Long, 62 tuổi khóc không thành tiếng.

Bà Long kể lại, anh S. đã đi làm việc tại Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 4 năm nay. Tối ngày 10/10, anh S. có gọi điện về cho gia đình thông báo rằng tại thủy điện Rào Trăng 3 đang xảy ra mưa to gió lớn. Đội công nhân của anh đang bị mắc kẹt trên núi không di chuyển được, từ đó đến nay gia đình mất liên lạc hoàn toàn với anh.

“Cháu ruột tôi cùng làm với S. trong thủy điện Rào Trăng 3 gọi về bảo con tôi đã tử vong. Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể”, người mẹ bật khóc.

Gần đó là nhà anh L.V. H. - nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở tại Rào Trăng 3. Từ lúc nghe tin chồng tử nạn, chị Lê Thị Linh (28 tuổi, vợ anh H.) đang mang bầu tháng cuối đã bị sốc đến ngất đi, chị đã phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, vợ chồng anh H. có 3 con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, anh H. phải bỏ quê đi làm thủy điện tại Huế cùng nhiều người trong thôn. Vài năm trước, hai anh chị có tích cóp xây dựng được căn nhà tạm để có chỗ che nắng, che mưa. Nhưng vì thiếu tiền, họ chỉ trám xi măng, bên trong cũng không có vật dụng gì đáng giá.

Rất đông người tới chia sẻ, động viên các gia đình có người gặp nạn

Trong số 17 công nhân bị mất liên lạc tại thủy định Rào Trăng 3, có anh Nguyễn Đình Giáp (29 tuổi, trú thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) đã gọi về thông báo cho gia đình biết anh đã may mắn sống sót.

Tuy nhiên cuộc gọi ngắn ngủi trong vài chục giây của con trai lại khiến cho bà Lê Thị Hoan càng thêm lo lắng. Người mẹ này vẫn đang mòn mỏi chờ cuộc gọi tiếp theo để biết tình hình của con trai như thế nào.

“Nghe tin nơi cháu làm việc bị sạt lở, vợ chồng tôi gọi điện nhưng không liên lạc được. Đến trưa 13/10, con tôi gọi về, nhưng chỉ kịp nói 'mẹ yên tâm con đã thoát nạn rồi'. Nó bảo cùng 2 công nhân khác chạy được lên núi. Khi chưa kịp hỏi thêm gì thì máy đã không thể liên lạc được nữa”, bà Hoan kể.

Bà Lê Thị Loan vẫn mong ngóng con gọi về thông báo lần nữa

Ông Trương Bá Khanh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết tại địa bàn xã đang có ít nhất 10 người đi lao động tại các thủy điện ở Thừa Thiên - Huế.

“Về thông tin có người tử vong, chính quyền có nắm từ nhiều kênh con em địa phương tại nơi xảy ra vụ việc. Còn thông tin chính thức về danh tính các nạn nhân thì cơ quan chức năng công bố”, vị lãnh đạo này cho biết.

Còn tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế được xác định có 5 người đang làm việc tại thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Tuy nhiên, tối 13/10, những người này đã liên lạc về với gia đình và thông báo bản thân vẫn an toàn.

Chiều 12/10, sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều công nhân bị gặp nạn, đoàn công tác của UBND tỉnh và Quân khu 4 lập tức lên đường tìm kiếm, cứu nạn.

Theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, có 17 công nhân mất tích tại khu vực công trình thủy điện Rào Trăng 3. Ông Nguyễn Đại Thành, đại diện của Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 cho biết đã có ít nhất 3 công nhân tử vong trong khu vực dự án.

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh nơi 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng

Xem thêm: Hai trực thăng đã được huy động đến Huế để cứu hộ các công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Theo Phương Hoa/SKCĐ