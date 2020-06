Vợ mới đẻ được 2 tuần, chồng sốc nặng khi người yêu cũ của vợ nhắn tin `đòi con`

Người ta thường nói, cuộc đời con người giống như một bộ phim dài. Chính vì lý do này, bất kỳ tình tiết nào cũng có thể xảy ra: Từ vui buồn, cảm động đến bất ngờ, éo le và khó đỡ.



Mới đây, một anh chàng trong... "Hội những người bị cắm sừng" đã chia sẻ câu chuyện éo le của cuộc đời mình. Cuối câu là một cái kết mở, cũng là câu hỏi thể hiện rõ tâm trạng chán chường, bất lực kèm theo đau khổ của một gã đàn ông thất bại về tình cảm.

Ảnh minh họa.



"Tôi lấy vợ ngay sau khi vợ tôi chia tay mối tình mà cô ấy gọi là sâu đậm nhất. Ban đầu, cũng nhiều người cản tôi vì sợ rằng cả cuộc đời tôi sẽ chỉ là người thay thế. Nhưng tôi quyết tâm, vẫn cưới vợ và cho đến giờ hai vợ chồng đều vẫn ổn..."



Nghe những lời tâm sự ban đầu, ai cũng ngỡ tình cảm của anh chàng này đã được đáp lại và cuộc đời về sau của họ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng không, đây chỉ là mở đầu của bất hạnh mà thôi!



Anh chàng tiếp tục: "Trưa nay, tròn 2 tuần vợ tôi sinh hạ bé trai đầu lòng. Dù mới đẻ xong còn mệt mỏi nhưng cả buổi trưa, tôi thấy vợ cứ cầm chăm chăm cái điện thoại, nhiều khi thất thần lơ đãng còn chẳng để ý đến con, đến chồng.

Khi tôi hỏi, vợ bảo là đang bàn giao công việc cho các bạn nhân viên. Nhưng nhìn cách nói và thái độ của cô ấy, tôi đã cảm giác điều gì đó nghi rồi. Tôi cố kiên nhẫn chờ cô ấy ngủ rồi đọc trộm tin nhắn của vợ.

Ảnh minh họa.

Vừa mở tin nhắn ra, chẳng khác nào sét đánh ngang tai khi tôi phát hiện ra con của chúng tôi, à không, con của vợ là cùng với người yêu cũ. Hắn ta nhắn tin với vợ tôi và muốn nhận con. Quá sốc, tôi gọi cô ấy dậy và hỏi thẳng. Nghe cô ấy thú nhận mà tai tôi cứ ù ù, cảm thấy mọi thứ như đã vỡ vụn".

Anh chàng này chẳng biết nói gì ngoài việc trốn ra ngoài tìm rượu giải sầu. Đúng như anh nói: "Trong cuộc đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra".

Thế mới thấy, để tiến tới hôn nhân là cả một quãng đường dài tìm hiểu và biết rõ về nhau. Những mối tình chớp nhoáng, vội vàng khi vừa chia tay người cũ chỉ để lại hậu quả và những vết thương không đáng có.

