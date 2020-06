Hiếm muộn 10 năm mới có con, tôi suýt ngất tại chỗ khi một lần tình cờ thấy mặt sếp của vợ

Tôi và vợ kết hôn được 12 năm, trong đó có đến 10 năm chúng tôi vất vả ngược xuôi chạy chữa để có con. Sức Khỏe vợ tôi hoàn toàn bình thường, lỗi hoàn toàn là ở tôi bị hiếm muộn , điều này khiến tôi vô cùng áy náy, xấu hổ. Đáp lại, em không hề trách móc nửa lời, vẫn bên cạnh an ủi động viên tôi cùng cố gắng.



Sau 6 năm chạy chữa nhưng vẫn vô vọng, chúng tôi tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Kinh tế 2 vợ chồng tôi chẳng hề khá giả, mỗi lần thụ tinh tiền lên đến cả chục triệu nhưng vẫn không thành công. Mỗi lúc cô ấy say sưa ẵm bồng những đứa trẻ hàng xóm, tôi xót xa lắm. Nhìn vợ, nhiều khi tôi còn dại dột nghĩ đến việc ly hôn để có thể giải thoát cho cô ấy.

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm để đánh mất người phụ nữ này nên cứ hèn nhát giữ vợ là của riêng mình. Khi chúng tôi đang bàn bạc đến kế hoạch nhận con nuôi thì sau 10 năm kết hôn, em bất ngờ có thai. Tin tức này khiến cả Tuy nhiên, tôi không đủ can đảm để đánh mất người phụ nữ này nên cứ hèn nhát giữ vợ là của riêng mình. Khi chúng tôi đang bàn bạc đến kế hoạch nhận con nuôi thì sau 10 năm kết hôn, em bất ngờ có thai. Tin tức này khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi yêu thương nâng niu vợ hết mức, không để cô ấy động chạm vào bất cứ việc gì trong nhà.



Trông mong từng ngày, 9 tháng sau vợ tôi sinh hạ một bé trai kháu khỉnh khiến ai nhìn cũng thích. Cuối cùng, ước nguyện có con của vợ chồng tôi đã thành hiện thực. Cuộc sống trong nhà từ đó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.



Hai năm trôi qua, con trai tôi ngày càng lớn và ngoan ngoãn. Thằng bé được cả gia đình giành trọn tình thương. Chỉ có một điều, con trai chẳng có điểm nào giống tôi mặc dù rất xinh xắn, dễ thương. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn thầm an ủi, dù sao đó cũng là con trai ruột của tôi và chỉ cần con giống vợ tôi là được.



Thế nhưng, mọi mộng tưởng đã tan vỡ vào tuần trước. Hôm đó, tôi công tác về sớm, chủ động đến đón vợ tan ca để dành cho cô ấy sự bất ngờ. Một lúc sau, tôi thấy vợ đi ra cùng một người đàn ông, tôi đoán đây là đồng nghiệp của cô ấy vì cả 2 cũng không thân thiết gì.



Tuy nhiên, khi thấy tôi vợ lại tái mét mặt mày. Tôi không hiểu thái độ của vợ cho đến khi cô ấy giới thiệu người đàn ông bên cạnh: Sếp công ty cô ấy đang làm. Khi nhìn mặt người đàn ông này, tôi cảm thấy rất quen mắt, cảm giác vô cùng thân thuộc như đã gặp ở đâu đó hàng trăm lần.

Ảnh minh họa.



Tôi ôm suy tư trong đầu cho đến khi về nhà trông thấy con trai. Càng nhìn thằng bé, tôi càng hoảng hốt vì sao con lại giống... sếp của vợ đến thế. Thằng bé chẳng giống ai bên nội nhưng lại giống y hệt một người đàn ông xa lạ, chuyện này không bình thường chút nào.



Ngày hôm sau, tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN. Cầm kết quả trên tay, tôi run run khi biết thằng bé không phải con tôi. Hóa ra, chẳng có phép màu nào ở đây cả, vợ đã lừa dối tôi.



Bây giờ ngẫm lại, tôi mới hiểu lý do tại sao từ khi có con vợ không bao giờ cho tôi đến cơ quan đón cô ấy. Những bữa tiệc tùng, liên hoan vợ tôi cũng không bao giờ đăng ảnh có mặt sếp. Phải chăng cô ấy đang cố giấu diếm không để tôi phát hiện ra sự thật?



Khi hỏi thẳng mọi chuyện, tôi xót xa khi vợ thú nhận hết thảy. Hóa ra, vì quá khao khát có con nên vợ đã tìm đến sếp nhờ “giúp đỡ”. Cô ấy không muốn bỏ tôi, sau khi có thai đã chấm dứt mọi quan hệ với đối phương, cả 2 chỉ coi nhau như đồng nghiệp bình thường.



Mấy hôm nay, vợ liên tục gọi tôi về nhà, cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn sốc và hoang mang, không biết phải làm gì bây giờ?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ