Chân dung vợ nguyên giám đốc Sở Nội vụ bị tố lừa đảo hàng trăm tỉ đồng rồi mất tích

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, bà Loan cũng tố cáo nhiều người khác có hành vi cho vay nặng lãi và bắt, giữ người trái Pháp luật . Thế nhưng, bà Loan lại không đến trụ sở công an làm việc trong quá trình công an điều tra