Vô tư chữa ung thư thực quản bằng thuốc Nam, người đàn ông suýt nghẹn cổ, khối u di căn

Khai thác bệnh sử được biết, ông M. phát hiện mắc ung thư thực quản vào tháng 9/2019, triệu chứng lúc đó chỉ có nuốt nghẹn ít, chưa có dấu hiệu di căn. Tuy nhiên, vì tâm lý sợ nhập viện nên ông tự ý điều trị tại nhà bằng cách uống thuốc nam và một số loại thực phẩm chức năng do người quen mách bảo. Đáng nói Sức Khỏe của ông ngày một sa sút.

Hình ảnh ung thư di căn gan (mũi tên đỏ) của bệnh nhân.



Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các kết quả cận lâm sàng cho thấy, dày thành thực quản 1/3 dưới tạo khối kích thước 5x2.5 cm, thâm nhiễm mỡ xung quanh, có nhiều hạch quanh tổn thương, kích thước hạch lớn nhất 2 cm.

Đặc biệt, ung thư đã di căn gan với ổ lớn nhất đường kính 3 cm. Giai đoạn này, các biện pháp điều trị tại chỗ không khả thi. Bệnh nhân được chỉ định điều trị hóa chất toàn thân.

Sau chu kỳ truyền hóa chất đầu tiên, bệnh nhân đáp ứng thuốc và đã có thể nuốt thức ăn. Kết thúc 4 lần truyền, bệnh nhân ăn tốt, tăng cân, kết quả xét nghiệm không còn thấy tổn thương di căn gan. Lúc này bệnh nhân mới hối hận khi không đi viện chữa ngay từ khi mới phát hiện bệnh.



Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân ung thư thực quản nếu được phát hiện sớm khi chỉ có tổn thương tại chỗ sẽ có thể thực hiện các biện pháp điều trị tại chỗ như phẫu thuật hoặc xạ trị, tiên lượng khả quan.

Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn muộn, ung thư di căn xa như trường hợp trên thì phải tiến hành điều trị toàn thân kéo theo tiên lượng xấu.

Mỗi người khi thấy có triệu chứng nuốt đau, nuốt khó, gầy sút cân nhiều, đau họng hoặc lưng, ho kéo dài, nôn, ho ra máu, cần đi khám chuyên khoa ung bướu để phát hiện bệnh sớm.

