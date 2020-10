Hốt hoảng đi khám ung thư vú vì ngực sưng đau nào ngờ bị vỡ túi ngực

Đầu tháng 2/2020, chị N.N.H. (34 tuổi, ngụ tại TPHCM) tìm tới một cơ sở thẩm mỹ để nâng ngực. Sau khi đặt túi ngực, chị luôn có cảm giác sưng đau vùng ngực trái. Khi chị tìm tới cơ sở thẩm mỹ để hỏi thì chỉ được trấn an rằng đau vài ngày là hết. Thế nhưng chị đã chịu đau suốt 8 tháng trời.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy chị H. bị vỡ túi ngực nhân tạo bên trái.



Ngày 21/10, BSCK II Vũ Hữu Thịnh, Phó trưởng khoa Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết, qua thăm khám xác định bệnh nhân bị vỡ hoàn toàn túi ngực nhân tạo bên trái, nách trái có hạch lớn, bầu ngực bị biến dạng.



Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy túi độn ngực hai bên, xét nghiệm giải phẫu hạch và bao xơ xung quanh túi ngực để tầm soát ung thư vú.

Đáng nói, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đặt túi ngực với loại vật liệu không được Bộ Y tế cấp phép trong phẫu thuật nâng ngực. Chưa kể túi ngực đã bị vỡ từ lâu nên có thể gây nguy cơ ung thư. Do đó, sau khi loại bỏ túi ngực, bác sĩ làm sạch, lấy hạch và bao xơ quanh túi ngực làm sinh thiết lạnh (giải phẫu bệnh tức thời). May mắn là Sức Khỏe bệnh nhân bình thường, các bác sĩ đặt túi ngực mới theo nguyện vọng bệnh nhân.

Bệnh nhân tới thăm khám lại

Chị H. được hướng dẫn các bài tập vận động trước khi xuất viện và hẹn tái khám sau 1 tuần. Kết quả tái khám cho thấy vết mổ lành tốt.

Các loại túi nâng ngực bằng silicone thế hệ mới có cấu trúc ổn định, rất khó bị vỡ. Ngay cả khi dùng kéo cắt, túi vẫn sẽ có hình dạng ổn định như ban đầu, không rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu thực hiện nâng ngực bằng các loại chất liệu không rõ nguồn gốc có nguy cơ bị vỡ cao hơn.

Các chị em sau phẫu thuật đặt túi ngực nếu thấy các triệu chứng như: Đau bất thường, sưng nề ngực kéo dài thì nên đi khám sớm vì rất có thể hiện tượng này sinh ra do phản ứng của cơ thể với silicone dạng gel từ túi ngực bị vỡ tràn ra ngoài.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo phẫu thuật nâng ngực tiềm ẩn nhiều rủi ro như sốc thuốc, chảy máu, nhiễm trùng, sẹo lồi, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng... Đặc biệt, chị em nên tìm hiểu kỹ chất liệu túi ngực sẽ sử dụng để đảm bảo an toàn, tránh biến chứng bị vỡ, nguy cơ hóa ung thư... Cách tốt nhất là chỉ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các bệnh viện uy tín đã được cấp phép.

