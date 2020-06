Voi mẹ mang thai chết trong đau đớn vì ăn phải trái dứa nhồi pháo khiến cả thế giới sục sôi phẫn nộ

Theo tin từ Reuters, để ngăn chặn động vật hoang dã tàn phá mùa màng, nông dân ở một số vùng tại Ấn Độ đã nghĩ ra cách, nhồi pháo vào trong trái cây. Thế nhưng, việc làm đó ra gây ra cái chết đáng thương cho một con voi đang mang thai

Được biết, sự việc này xảy ra tại quận Palakkad, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, gần với khu trồng trọt nông nghiệp vào ngày 23/5. Khi đó, con voi mẹ 15 tuổi quá đói nên đã mò vào khu dân cư để tìm thức ăn.

Người dân kéo xác con voi ra khỏi suối sau khi nó chết vì ăn trái cây nhồi pháo

Thay vì được cứu đói bởi những trái dứa thơm ngon, con voi mẹ đang mang thai quằn quại chết trong đau đớn. Người dân địa phương đã lén cho một quả pháo vào trong quả dứa. Khi voi mẹ đang nhai ngấu nghiến quả dứa thì pháo phát nổ trong miệng.



Trường phòng bảo tồn rừng (động vật hoang dã) Surendrakumar nói với hãng tin PTI: "Hàm của con vật đã bị gãy và nó không thể nhai sau khi quả dứa phát nổ trong miệng. Chắc chắn người ta đã cố tình cho con vật ăn quả dứa để giết nó".

Theo thông tin trên tờ Business Today, người dân địa phương nhét pháo vào dứa với mục đích xua đuổi lợn rừng. Các quan chức lâm nghiệp cho biết, con voi đã vô tình ăn phải quả dứa có pháo nên chất nổ đã làm nó bị tổn thương nghiêm trọng ở miệng và lưỡi. Con voi này không thể ăn bất kỳ thức ăn nào vì vết thương quá nghiêm trọng và nó đã quay lại rừng già sau khi đi lang thang trong làng vài ngày.

Từ sự việc này, một cuộc điều tra hình sự về việc đối xử tàn ác với động vật đã được tiến hành. Hiện vụ việc đang gây phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội sau khi một quan chức lâm nghiệp đăng lời xin lỗi đầy xúc động tới con voi đã thiệt mạng.

Nhiều người nổi tiếng ở Ấn Độ đã đăng đàn đòi công lý cho con vật đáng thương này

Ông ta viết: “Xin lỗi cô voi. Cô ấy chắc hẳn đã lo lắng nhiều về Sức Khỏe của đứa con bên trong mình hơn là về cơn đói của bản thân”.

Quan chức lâm nghiệp này còn nói thêm: “Chúng tôi chỉ biết rằng vết thương của con voi là do một số chất gây nổ. Thủ phạm có thể phải đối mặt với tiền phạt hoặc thậm chí án tù vì tội đối xử tàn ác với động vật”.

Nói về sự việc này, Samuel Pachuau – người bảo vệ động vật hoang dã của Công viên quốc gia Silent Valley, gần Palakkad, cho biết đây là một tội ác nghiêm trọng. “Chúng tôi chắc chắn tìm ra thủ phạm của hành vi tàn độc này, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. 2 đội điều tra đang làm việc”.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã yêu cầu hành động cứng rắn chống lại kẻ gây ra cái chết cho con voi mẹ và kêu gọi giới chức trách đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn để bảo vệ động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, nhiều người nổi tiếng Bollywood (ngành công nghiệp điện ảnh ở Ấn Độ) bao gồm Anushka Sharma, Randeep Hooda và Alia Bhatt cũng đã lên mạng xã hội để đòi “công lý” cho voi mẹ. Họ kêu gọi luật pháp nghiêm khắc đối với những hành vi tàn ác đối với động vật.

Được biết, Ấn Độ là một trong những quốc gia có số lượng voi lớn nhất thế giới. Nhưng chứng đang được xem là loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Xung đột giữa người và voi không phải hiếm gặp khi chúng hay đi lạc vào các khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ