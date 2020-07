Với phong cách "chất như nước cất" bảo sao Lisa lại tiếp tục đầu quân cho ông lớn BVLGARI

Sau lần trở lại ngoạn mục trong năm nay, BLACKPINK liên tục là cái tên hot nhất nhì xứ Hàn với cường độ xuất hiện trên truyền thông dày đặc. Không chỉ thành công với âm nhạc, các cô gái nhà YG Entertainment còn vô cùng nổi tiếng trong giới thời trang khi liên tục được cái nhà mốt lớn mời làm gương mặt hay người đại diện thương hiệu.

Những hình ảnh mới nhất của Lisa cùng BVLGARI.

Ngày 24/07, hãng trang sức cao cấp từ nước Ý BVLGARI thông báo họ đã chọn Lisa làm đại sứ chính thức của thương hiệu bởi cô luôn đem đến những màn trình diễn táo bạo và độc đáo. Họ tin rằng nữ idol là một biểu tượng thời trang mang hình ảnh hiện đại và thời thượng, phù hợp với bản sắc thương hiệu.

Xuất hiện bộ ảnh all black ma mị, Lisa trông xinh đẹp như một cô búp bê sống. Nổi bật trên nền đen là dòng trang sức vàng quý giá tới từ thương hiệu thời trang đình đám BVLGARI.

Phong cách all black ma mị kết hợp trang sức vàng sang trọng.

Theo thông tin, Lisa sẽ đồng hành cùng mỹ nhân Trung Quốc Thư Kỳ trong các hoạt động sắp tới của BVLGARI với tư cách là đại sứ thương hiệu. Tin tức này thực sự không làm người hâm mộ ngạc nhiên bởi vì Lisa thường xuyên diện đồ trang sức đắt tiền của thương hiệu này trong nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Thời trang sân bay của Lisa đã từng được đánh dấu bằng chiếc đồng hồ Bvlgari Serpenti Seduttori trị giá 27,000 USD. Khi ngồi trên ghế nóng chương trình thực tế "Thanh Xuân có bạn", Lisa đã từng chọn đôi hoa tai nhỏ xinh của BVLGARI có giá "sương sương" 6000 USD!

Ban giám khảo "sang chảnh" bậc nhất chính là Lisa với đôi hoa tai 6000 USD.

BVLGARI là một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp đồng hồ và trang sức đá quý của thế giới, là điển hình cho nghề chế tác kim hoàn truyền thống, thẩm mỹ cổ điển gắn liền với tư duy nghệ thuật hiện đại của Ý.

Lí giải tại sao Lisa lại là một cái tên hot được săn đón là bởi cô luôn làm khán giả trầm trồ trước hình ảnh biến hóa đa dạng của mình. Từ cô gái rapper cá tính đến “bông hồng Thái” trẻ trung, Lisa không ngừng thử sức trong chính sân chơi thời trang của mình.

Lisa diện đồng hồ BVLGARI tham gia sự kiện.

Với quá khứ từng là "con ruột" của nhà mốt Celine, fan không hề nghi ngờ gì về khả năng lên top trend cực đỉnh của Lisa trong lần tái xuất này cùng BVLGARI. Thái độ đỉnh cao và phong cách thời trang tinh tế của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Với vị trí chính thức này, chúng ta sẽ tiếp tục thấy người đẹp Thái xinh đẹp và đẳng cấp trong các sự kiện thời trang.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ